Yüz boyalarında gizli tehlike! En riskli kimyasallar kullanılıyor, denetim yok

Ürünlerin bildiriminden piyasadaki denetimine kadar süreçlerin dünya standartlarına uygun yürütüldüğünü belirten Ayar, Avrupa kozmetik mevzuatının Türkiye'de de benimsendiğini söyledi. Çocuk kozmetiğiyle ilgili dünyanın yeni trendle karşı karşıya olduğuna işaret eden Ayar, şu ifadeleri kullandı:

"Yakın bir zamanda yapılan araştırmada çocuklar arasında çok erken yaşlarda kozmetik kullanımının bir patlama gösterdiği tespit edilmiştir. Bunun sebepleri arasında sosyal medyanın yaygın kullanımı, özelikle de TikTok'ta 7 ile 18 yaş arasındaki çocukların videolar yayımladığı ve bu videolarda kendi üzerlerinde gerçekleştirdikleri kozmetik kullanımında 21 farklı içerikli madde kullandıkları tespit edildi. Bu durum, kurumumuzun da dikkat etmesi gereken bir aciliyeti ortaya koymaktadır."

"600 BİN TL İDARİ PARA CEZASI İLE YÜZLEŞECEKLER"

TİTCK'nin yıl içinde yaptığı denetimlere de değinen Ayar, "Bu yıl içerisinde kurumumuza bağlı Kozmetik Denetleme Dairesi, 197 ürünü denetlemiştir. 197 ürünün 190'ında hata tespit edilmiştir. Hatalı bu ürünlerle alakalı firmalardan savunma istenmiştir. Eğer bu savunmanın sonucunda hataları tespit edilirse ürün bazlı olarak 600 bin Türk Lirası para cezası ile yüzleşeceklerdir" bilgisini verdi.

Bunun yanında uygunsuz ürünlerin toplatılması ve geri çekilmesi uygulamalarının da yapıldığını anlatan Ayar, "Özellikle üreticilerin buna dikkat etmeleri, mevzuata uygun ürünleri pazara sürmeleri, mevzuata aykırı ürün pazara sürmeleri durumunda ürün bazında 600 bin TL para cezası ile yüzleşeceklerini bilsinler" dedi.

YÜZ BOYALARI GÜVENLİK TESTİNDEN GEÇMİYOR

Ayar, yüz boyaları gibi ürünlerin son yıllarda çocuklarda fazla kullanıldığına dikkati çekti.

"Çizgi film karakterlerinin bazı simgelerinin deriye uygulanması son derece tehlikelidir. Bunların üretimiyle alakalı standartlar maalesef yoktur" uyarısında bulunan Ayar, şunları kaydetti: