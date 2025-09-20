Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Filenin Efeleri çeyrek final rakibi kim? Voleybol Dünya Şampiyonası maç takvimi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Filenin Efeleri çeyrek final rakibi kim? Voleybol Dünya Şampiyonası maç takvimi belli oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza atarak ilk kez çeyrek finale yükseldi. Şimdi gözler çeyrek final rakibi ve maç takvimine çevrildi.

Filenin Efeleri, Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Hollanda’yı 3-1 mağlup ederek tarihte bir ilke imza attı. Türkiye, bu galibiyetle çeyrek final biletini aldı. Şimdi ise “Filenin Efeleri’nin çeyrek final rakibi kim, maç ne zaman oynanacak?” soruları gündemde.

FİLENİN EFELERİ ÇEYREK FİNAL RAKİBİ KİM?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hollanda karşısında aldığı 3-1’lik galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı. Ay-yıldızlıların çeyrek finaldeki rakibi, Polonya ile Kanada arasında oynanacak karşılaşmanın galibi olacak.

Polonya ve Kanada gibi güçlü takımlar arasında oynanacak maçın sonucu, Filenin Efeleri’nin kaderini belirleyecek. Türkiye, hangi rakiple eşleşirse eşleşsin, Dünya Şampiyonası’nda bugüne kadar ulaştığı en büyük başarıyı yakalamış durumda.

TÜRKİYE A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Çeyrek final karşılaşmaları 24-25 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak. Türkiye’nin rakibi, Polonya-Kanada maçının ardından netleşecek. Karşılaşma tarihi, maç programı doğrultusunda açıklanacak.

Filenin Efeleri, çeyrek finalde de sahaya aynı motivasyonla çıkarak tarihe geçmeye devam etmeyi hedefliyor. 

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

A Milli Takım, Hollanda’yı 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

