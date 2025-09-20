Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Filenin Efeleri çeyrek finale yükseldi mi? İşte Türkiye-Hollanda voleybol maçı sonucu!

- Güncelleme:
Filenin Efeleri çeyrek finale yükseldi mi? İşte Türkiye-Hollanda voleybol maçı sonucu!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası’nda Hollanda karşısında tarihi bir çeyrek final bileti için sahaya çıktı. Türkiye-Hollanda voleybol maçı sonucu ve Filenin Efeleri çeyrek finale yükselip yükselmediği araştırılıyor.

2025 FIVB Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Türkiye ile Hollanda karşı karşıya geldi. Tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmeyi hedefleyen Filenin Efeleri, güçlü rakibi Hollanda’ya karşı sahaya çıktı.

Filipinler’de oynanan kritik maçta milliler set set mücadele verirken taraftarların gözü Türkiye-Hollanda maçının canlı skorunda. İşte müsabakaya dair tüm detaylar ve çeyrek final yolculuğu…

TÜRKİYE-HOLLANDA VOLEYBOL MAÇ SONUCU

A Milli Takım, 10.30'da Pasay City'deki Mall of Asia Arena'da başlayan karşılaşmada Hollanda'ya karşı tempolu bir oyun sergiledi. İki ekip de 27 puana kadar çekişmeli bir mücadele verdi ancak Hollanda, son dakikalarda üstünlük sağlayarak 29-27'lik skorla seti kaptı. İkinci setti 25-23 Türkiye aldı. Efeler üçüncü seti 25-16 ve dördüncü seti 25-19 aldı. Hollanda'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Filenin Efeleri çeyrek finale yükseldi mi? Türkiye-Hollanda voleybol maç sonucu takip ediliyor - 1. Resim

FİLENİN EFELERİ ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ Mİ?

Türkiye, son 16 turunda Hollanda'yı yenerek Dünya Şampiyonası'nda ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Filenin Efeleri çeyrek finale yükseldi mi? Türkiye-Hollanda voleybol maç sonucu takip ediliyor - 2. Resim

TÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NEREDEN İZLENİR?

A Milli Erkek Voleybol Takımı ile Hollanda arasındaki son 16 turu maçı, 20 Eylül 2025 Cumartesi günü TSİ 10.30'da Filipinler'in Pasay City kentindeki Mall of Asia Arena'da başladı. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

