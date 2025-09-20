Filenin Efeleri çeyrek finale yükseldi mi? İşte Türkiye-Hollanda voleybol maçı sonucu!

2025 FIVB Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Türkiye ile Hollanda karşı karşıya geldi. Tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmeyi hedefleyen Filenin Efeleri, güçlü rakibi Hollanda’ya karşı sahaya çıktı.

Filipinler’de oynanan kritik maçta milliler set set mücadele verirken taraftarların gözü Türkiye-Hollanda maçının canlı skorunda. İşte müsabakaya dair tüm detaylar ve çeyrek final yolculuğu…

TÜRKİYE-HOLLANDA VOLEYBOL MAÇ SONUCU

A Milli Takım, 10.30'da Pasay City'deki Mall of Asia Arena'da başlayan karşılaşmada Hollanda'ya karşı tempolu bir oyun sergiledi. İki ekip de 27 puana kadar çekişmeli bir mücadele verdi ancak Hollanda, son dakikalarda üstünlük sağlayarak 29-27'lik skorla seti kaptı. İkinci setti 25-23 Türkiye aldı. Efeler üçüncü seti 25-16 ve dördüncü seti 25-19 aldı. Hollanda'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

FİLENİN EFELERİ ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ Mİ?

Türkiye, son 16 turunda Hollanda'yı yenerek Dünya Şampiyonası'nda ilk kez çeyrek finale yükseldi.

TÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NEREDEN İZLENİR?

A Milli Erkek Voleybol Takımı ile Hollanda arasındaki son 16 turu maçı, 20 Eylül 2025 Cumartesi günü TSİ 10.30'da Filipinler'in Pasay City kentindeki Mall of Asia Arena'da başladı. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.