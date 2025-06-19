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Beyin tümörüne yenildi! Bir kent Doktor Orhan Kırbıyık'ın vefatına ağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Beyin tümörüne yenildi! Bir kent Doktor Orhan Kırbıyık&#039;ın vefatına ağladı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta beyin tümörü tedavisi gören Uzm. Dr. Orhan Kırbıyık, hayatını kaybetti. Doktorun cenazesinde ailesi ve sevenleri kahroldu.

Sivas Numune Hastanesi'nde 2014 yılından bu yana görev yapan ve 2018 yılında beyin tümörü teşhisi konulan Dahiliye uzmanı Dr. Orhan Kırbıyık (46) hayatını kaybetti.

Beyin tümörüne yenildi! Bir kent Doktor Orhan Kırbıyık'ın vefatına ağladı - 1. Resim

KAHROLDULAR

2022 tedavi sonrası göreve dönen ve nükseden hastalığı nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınan evli ve 2 çocuk babası Uzm. Dr. Kırbıyık, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu. Hayatını kaybeden doktor için Sivas Numune Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törene Kırbıyık'ın yakınları, meslektaşları ve mesai arkadaşları katıldı.

Beyin tümörüne yenildi! Bir kent Doktor Orhan Kırbıyık'ın vefatına ağladı - 2. Resim

Orhan Kırbıyık'ın tabutu üzerine önlüğü konuldu. Törende akrabaları ve meslektaşları gözyaşlarına hâkim olamadı. Helallik alınmasının ardından Kırbıyık'ın naaşı, cenaze namazı için Ayyıldız Camii'ne götürüldü.

Beyin tümörüne yenildi! Bir kent Doktor Orhan Kırbıyık'ın vefatına ağladı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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