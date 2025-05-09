Beykoz Belediyesine yeni soruşturma! Belediye başkanı ve yardımcısı tutuklanmıştı

Beykoz Belediyesinin kaçak yapılara kapı numarası verdiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediyesi tarafından kaçak yapılara kapı numarası verildiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

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SON 1 YILIN TÜM VERİLERİ İSTENDİ

Beykoz Belediyesince kaçak yapılara kapı numarası verildiği iddiasının sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma açan başsavcılık, belediyeye müzekkere yazarak son bir yıl içerisinde bina ve dairelere verilen numaralarla ilgili belgeleri istedi.

Başsavcılık, İçişleri Bakanlığı'ndan da mekansal adres kayıt sistemindeki Beykoz ilçesiyle ilgili verileri talep etti.

Alaattin Köseler

BELEDİYE BAŞKANI KÖSELER TUTUKLU

Beykoz Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında da gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Fidan Gül, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler de "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan 4 Mart'ta tutuklanmış ve hemen ardından İçişleri Bakanlığının kararıyla görevinden uzaklaştırılmıştı.