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Beykoz Belediyesi'ne yönelik soruşturma tamam! Alaattin Köseler ve 25 kişi için fezleke hazırlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beykoz Belediyesi'ne yönelik geçtiğimiz aylarda başlatılan "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması tamamlandı. Aralarında tutuklu bulunan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler de dahil 26 kişi hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca fezleke hazırlandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 402 sayfalık fezlekede, Belediye Başkanlığınca mal ve hizmet alımı, belediye personeli ve ihale süreçlerine katılan firma yetkililerinin yaptıkları iddia edilen hukuka aykırılıklar nedeniyle yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.

3 AYRI SUÇTAN CEZA İSTEMİ

Fezlekede, Belediye Başkanlığınca yapılan bir kısım mal ve hizmet alımında, belediye personeli ve ihale süreçlerine katılan bazı firma yetkililerinin yaptıkları hukuka aykırılıklar nedeniyle yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.

Görevden uzaklaştırılan tutuklu Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 şüphelinin çeşitli suçlardan cezalandırılması istendi.

Köseler'in "örgüt hiyerarşisi içinde ihaleye fesat karıştırmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından ceza istendi.

Fezleke, ağır ceza mahkemesinde kamu davası açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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