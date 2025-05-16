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Ünlü AVM'nin kurucusuydu! 86 yaşındaki iş adamı hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ünlü AVM&#039;nin kurucusuydu! 86 yaşındaki iş adamı hayatını kaybetti
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara'nın popüler AVM'lerinden olan CEPA'nın kurucusu İsmet Celebcioğlu, 86 yaşında hayatını kaybetti.

2007 yılında Ankara'nın en ünlü AVM'lerinden biri olan CEPA'nın kurucusu ve Üstünçelik şirketinin sahibi İsmet Cebelcioğlu hayatını kaybetti.

Ünlü AVM'nin kurucusuydu! 86 yaşındaki iş adamı hayatını kaybetti - 1. Resim

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Celebcioğlu için cenaze namazı bugün Ankara Ahmet Hamsi Akseki Camisi’nde öğle vakti kılınacak.

Ünlü AVM'nin kurucusuydu! 86 yaşındaki iş adamı hayatını kaybetti - 2. Resim

Ünlü iş adamı cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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