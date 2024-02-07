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    • Bıçaklandı, yakıldı, göle atıldı: Gülten'in katiline ağırlaştırılmış müebbet

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Bıçaklandı, yakıldı, göle atıldı: Gülten&#039;in katiline ağırlaştırılmış müebbet
    Sinop, Cinayet, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Sinop'taki 'Gülten İnan cinayeti'nde karar çıktı. Gülten İnan'ı bıçakla katlettikten sonra aracıyla yakıp gölete atan Kadir Karabulut'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

    Sinop'un Boyabat ilçesi Koçak köyünde 17 Ağustos 2022 tarihinde yol kenarında yanmış halde bir otomobil gören köylüler durumu jandarmaya bildirmiş, sahibi Gülten İnan'ın evinde olmadığının tespiti üzerine deniz polisi ile yakınları ve komşularının katılımıyla çalışma başlatılmıştı.

    CANSIZ BEDENİ GÖLETTE BULUNMUŞTU

    İnan'ın cansız bedeni, yürütülen çalışmalar sonucu aracın yandığı bölgenin yaklaşık 500 metre uzağındaki gölette bulunmuştu.

    Sinop Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile özel çalışma grubu ekipleri, alınan ifadeler ve görüntülerden kimliği tespit edilen şüphelinin, ilçede esnaflık yapan Kadir Karabulut olduğunu belirlemiş, yakalanan zanlı 19 Ağustos 2022 tarihinde tutuklanmıştı.

    AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET 

    Türkiye'nin konuştuğu cinayete ilişkin Boyabat Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, sanık Kadir Karabulut Sinop Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık savunmasında, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini talep etti.

    Mahkeme heyeti, sanık Kadir Karabulut hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    SinopCinayet
    Haberler > Gündem > Bıçaklandı, yakıldı, göle atıldı: Gülten'in katiline ağırlaştırılmış müebbet
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