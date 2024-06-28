Bıçaklı kavgada ortalık kan gölüne döndü! Dakikalarca kalp masajı yaptılar

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Bıçaklanan şahsa dakikalarca kalp masajı yapılırken o anlar kameralara da yansıdı.

Tosmur Mahallesi Dimçayı Caddesi'nde baba ve oğul oldukları öğrenilen H.P. ve H.P. ile Mehmet Taşer, Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz arasında sitenin kullanım alanı sebebiyle çıktığı idda edilen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ YARALANDI

Bıçağı kimin kullandığı henüz öğrenilemeyen kavgada, Mehmet Taşer, kardeşi Hüseyin Taşer (36) ve Abdullah Solmaz (41) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Taşer müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, baba ve oğlunu gözaltına aldı. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.