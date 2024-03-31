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Bilecik'te CHP'nin adayı Melek Mızrak Subaşı kazandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bilecik&#039;te CHP&#039;nin adayı Melek Mızrak Subaşı kazandı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bilecik'te kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Melek Mızrak Subaşı oyların yüzde 49.20'sini alarak seçimi kazandı.

Bilecik Belediye Başkanlığını CHP adayı Melek Mızrak Subaşı kazandı.

SANDIKLARIN YÜZDE 90'I AÇILDI

Kesin olmayan sonuçlara göre, Melek Mızrak Subaşı 15 bin 800, AK Parti adayı Mustafa Yaman 11 bin 105 oy aldı. Açılan sandık oranı % 90,71 olarak belirtildi.

Bilecik'te CHP'nin adayı Melek Mızrak Subaşı kazandı - 1. Resim

SUBAŞI KİMDİR?

Melek Mızrak Subaşı, Bulgaristan'da 4 Ocak 1988'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Edebali İlköğretim Okulunda, liseyi Bilecik Anadolu Lisesinde bitiren Subaşı, Bulgaristan Sofya Yüksek İnşaat Mimarlık ve Jeoloji Üniversitesinde mimarlık üzerine lisansını, aynı üniversitede tezli yüksek lisansını tamamladı.

31 Mart 2019'daki yerel seçimlerin ardından Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevine başlayan Subaşı, bir süre Bilecik Belediyesi Başkan Vekili görevini sürdürdü.

Melek Mızrak Subaşı, evli ve bir çocuk annesidir.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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