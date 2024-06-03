Bingöl'de gece yarısı korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu

Son deprem haberi gece yarısı Bingöl'den geldi. AFAD, Yayladere merkezli depreme ilişkin ilk verilerini paylaştı, işte son gelişmeler...

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti. Asrın felaketi olarak da adlandırılan bu afette 53 binden fazla insan canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Tüm yurdu aynı korku sardı, son deprem ise Bingöl'de kaydedildi. AFAD, Yayladere merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verilerini internet sitesinden paylaştı.

BİNGÖL GECE YARISI SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgiye göre Bingöl'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 03:54'de gerçekleşen sarsıntının merkez üssü Yayladere ilçesi olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi. Depremi hissedenler kısa süreli bir panik yaşarken herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

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Oynat 7.6 büyüklüğündeki depreme minibüste yakalandılar! Korku dolu anlar kamerada Kahramanmaraş merkezli saat 13:25’te meydana gelen 7.6 şiddetindeki depreme minibüste yakalanan depremzedelerin korku dolu anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.