Ölümcül inatlaşma! Deprem olmadan çöküyor, Küçükçekmece'de büyük uyarı

Çürük binalarda oturma inadı ve umursamazlık Küçükçekmece’de facia getirdi. Kaçak kat çıkılan 36 yıllık apartman çöktü. 1 kişi öldü, 2’si ağır 8 kişi yaralandı.

Uzmanlar, sürekli İstanbul için ‘büyük deprem’ uyarısında bulunup acil tedbir alınması gerektiği yönünde çağrı yaparken Küçükçekmece’de akıl almaz bir olay yaşandı. Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartman, sabah saatlerinde çöktü. Enkazdan 9 kişi çıkarıldı. Biri hayatını kaybetti. Ölen kişinin Türkmenistan uyruklu olduğu açıklandı. Yaralılardan 6 aylık kız çocuğu A.C. ile S.D’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

MAKYAJLANMIŞ

Binada çökmeden önce herhangi bir patlama yaşanmadığı belirtildi. Daha önce çekilen fotoğraflara göre makyajlanıp sağlam götüntüsü verildiği belirlenen apartmanda skandal zinciri çıktı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki 1988’de inşa edilen binanın yapımında deniz kumu kullanıldığını, daha sonra statiği bozacak işlemlere kalkışıldığını açıkladı. Özhaseki binaya 1,5 katın kaçak olarak eklendiğinin tespit edildiğini belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Herhangi bir şikâyet ve ihbar yok. Ne yazık ki kaçak bina yükü de olan bir yapı” bilgisini paylaştı. Çöken binanın bitişiğindeki 8 yıllık bir apartmanın yıkılmasına başlandı.

BİNA SAHİBİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili olarak 1 başsavcı vekili ile 1 Cumhuriyet savcısı ve 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi. Binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk ile binadaki restoranın sahibi Özge Aktürk Dinçer gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olayı araştırmak üzere ayrıca mülkiye başmüfettişi görevlendirdiklerini duyurdu. Enkazdan çıkarılan 7 yabancıdan 1’inin İran, 6’sının Türkmenistan uyruklu olduğunu aktaran Yerlikaya, “Tamamı ikamet izni olan yabancılar. Bizim 2 vatandaşımız var. Birisi hastanede tedavi bile olmadı” dedi. Kolon kesme iddialarının araştırıldığını belirten Bakan “Biz bunun gibi direnci olmayan bina istemiyoruz” diyerek kentsel dönüşüm çağrısı yaptı.

İlgili Haberler Küçükçekmece'deki binanın çökme anı İETT otobüsünün iç kamerasıyla görüntülendi

DEPREM GİBİ OLDU

Binanın enkazından yaralı olarak çıkarılan Mikail Atlı “Deprem gibi oldu. Sabah önce bir sallandı. Uyandım, ne oldu diye pencereden bakayım derken, daha çok sallandı, düştü bina. Eşim yanımdaydı, kafası sıkışmıştı. Betonu kırdım, kafasını kurtardım ama saçı, gövdesi falan kalmıştı. Enkazdan çıkaramadım. Eşime ekipler ulaştı” diye konuştu. Kafede önceden kuryelik yaptığını belirten Oğuz Bozkurt da “Bina çok eskiydi. Ben orada çalışırken kamyon geçerken bile bina titriyordu, bunu hissediyordum. Dükkân açılırken tadilat oldu. Tadilat esnasında oradaydım, herhangi bir kolon kesme olmadı” dedi. Öte yandan 3 katlı binanın enkazından yaklaşık 12 saat sonra bir köpek kurtarıldı. Ayrıca, çöken binanın yanındaki 4 katlı apartman da yüksek risk gerekçesiyle yıkılıyor.

İlgili Haberler Murat Kurum ve deprem gerçeği

“SÜREKLİ SALLANIYORDU”

Kolon kesme iddiaları da araştırılan binanın 1,5 katının sonradan kaçak olarak yapıldığı ortaya çıktı. Yaralı kurtulan apartman sakinleri “Kamyon geçtiğinde bile bina sallanıyordu” dedi.

YA HAFTA İÇİ OLSAYDI?

Görgü tanıklarından Erdal Karagöz “4-5 tane araba kaldı altında. Feci bir şeydi. Yeni dönerci açılmıştı. Sokak sakindi. Hafta içi burada saat 08.00’den 10.00’a kadar trafik oluyordu. Pazar olduğu için tehlikeyi daha az hasarlı atlattık” dedi.

BUNLAR SAATLİ BOMBA GİBİ

Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Alan “Deprem bile gerekmeden yıkılabilen binalarımız var. İstanbul’da hemen hemen her sene 2-3 tane böyle olay yaşamaktayız. İstanbul’umuzda 2 bin 3 bin binanın böyle olduğunu tahmin etmekteyiz. Bunlar saatli bomba gibi ne zaman patlayacağı belli olmaz” diye uyardı. Kahramanmaraş depremi, İstanbul’daki yapı riskini akıllara getirmişti. Bakan Özhaseki megakentte 600 bin konutun acil dönüştürülmesi gerektiğini söylemişti.