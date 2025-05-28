Bir anda alev aldı! Küle dönen tırdaki tüm mal gitti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde seyir halindeyken dumanlar çıkan peçete yüklü tırın dorsesi alevlere teslim oldu. Sürücünün soğukkanlı müdahalesi faciayı önledi.

Gazipaşa ilçesi Muzkent Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 41 DB 622 plakalı Mercedes marka tırın dorsesi anda yanmaya başladı.

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Peçete yüklü tırın sürücüsü Ahmet S., aracından yükselen dumanları fark edince hemen tırı yol kenarına çekti. Soğukkanlı davranan sürücü, yangının büyümesini engellemek için tırın dorsesini çekici bölümden ayırarak alevlerin tüm araca sıçramasını önledi. Ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

ÜRÜNLER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri yaparken, olay yerine çağrılan kepçe yardımıyla alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen tırın dorsesi ile birlikte içerisindeki çok sayıda peçete tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili ekiplerin inceleme başlattığı öğrenildi.