Bir haftada dördüncü ölüm! Ölümcül virüs panikletti, uzmanlardan uyarılar peş peşe

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Uzmanlar, kene yapışması durumunda neler yapılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Sıcaklıkların yükselmesi ile birlikte yaz aylarının kabusu kene yeniden ortaya çıkmaya başladı. Sivas'ta son bir haftada Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sivas’ın Doğanşar ilçesinde çiftçilik yapan 74 yaşındaki 5 çocuk babası T.A.'nın vücuduna 1 hafta önce kene yapıştı. Yapışan kene ilçe devlet hastanesinde çıkartıldı ancak T.A. kısa bir süre sonra yüksek ateş şikayetiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

KKKA tanısı konan T.A. 2 gün önce tedavi altına alındı, Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden T.A.'nın cenazesi defnedilmek üzere Doğanşar ilçesine gönderildi.

22 POZİTİF VAKA TESPİT EDİLDİ

Sivas Valiliği geçtiğimiz günlerde konuya dair açıklama yaparak, Sivas ve çevre illerde mevsim ve çevre değişkenleri etkisiyle dönemsel görülen kene nedenli KKKA vaka sayısında artış görüldüğünü belirtmişti.

Sivas'ta 22 pozitif KKKA tanılı vakanın tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Maalesef 3 vatandaşımız vefat etmiştir. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nde 2 olası, 3 kesin KKKA tanılı hastamızın tedavileri devam etmektedir" ifadeleri yer almıştı.

KENEYE KARŞI HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Vatandaşları kene tutunması konusunda dikkatli olmaya ve önlem almaya davet eden açıklamada, keneye karşı alınacak önlemler hakkında bilgiler paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:

"Vücudunuza tutunan keneye çıplak elle dokunmamalı, tutunan kene çıkarmamalı, zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Hayvanların üzerindeki kene elle çıkarılmamalıdır ayrıca hastalık hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiğinden hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile temas edilmemelidir.

Hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini almalıdır. Kene tutunmasından sonra, 10 gün içinde halsizlik, iştahsızlık, ateş, vücut ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ishal şikayetlerinden herhangi birini görülürse, zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır."