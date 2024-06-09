Bir kentte kabus büyüyor! Keneden ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Yaz mevsiminin korkulu rüyası keneler Sivas'ta ortaya çıktı. 25 yaşındaki genç, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Her mevsimde yaşayabilen ancak en çok yaz aylarında aktif olan keneler, Türkiye'de de havaların ısınmasıyla birlikte yeniden görülmeye başlandı. Sivas'tan birkaç gün önce gelen acı haberin ardından bir can kaybı daha yaşandı.

Sivas merkeze bağlı Olukman köyünde hayvancılıkla uğraşan Emre Naçar (25), hayvanlarını otlatırken vücuduna kene yapıştı. Yapışan keneyi kendi çıkaran Naçar, bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan Naçar, üniversite hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AFGAN UYRUKLU ÇOBAN DA ÖLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde ise Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Eşikli köyünde çobanlık yapan 25 yaşındaki Afganistan uyruklu Gülbidin Ekberi'nin vücuduna kene yapışmış,

KKKA hastalığı şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ekberi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.