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Sivas'ta kene ilaçlaması

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Baharın gelmesiyle birlikte Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kene, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Sivas halkının yaz aylarında sıkıntı yaşamaması amacıyla Sivas Belediyesi Veteriner İşleri’ne bağlı ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda haşerelerin yayılımını önlemek adına şehrin muhtelif yerlerinde ilaçlama çalışması yürüten ekipler, başta dere yatakları olmak üzere mesire alanları, parklar, yeşil alanlar ve çocuk oyun alanları ile çöp konteynerlerinde ilaçlama yapıyor.

Sivas'ta kene ilaçlaması - 1. Resim

Sahada görev yapan ekipleri ziyaret eden Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Uzun, bu dönemde ilaçlama çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade ederek, “65 mahallemizin tamamında sivrisinek başta olmak her türlü haşere ile mücadele etmek için yeşil alanlarda, çöp konteynerlerinde yoğun bir ilaçlama çalışması gerçekleştiriyoruz. Özveri ile çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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