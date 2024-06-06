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Havalar ısındı ölümcül virüs yeniden hortladı! Sivas'ta kene nedeniyle ölüm

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas’ta vücuduna kene yapışması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne yakalanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gemerek İlçesi Eşikli köyünde meydana gelen olayda, Afgan uyruklu olduğu öğrenilen Gülbidin Ekberi hayvanları otlattığı sırada vücuduna kene yapıştı.

KENDİ ÇIKARMAYA ÇALIŞTI 

Yapışan keneyi kendi çıkaran Ekberi, daha sonra rahatsızlandı. Bir süre üniversite hastanesinde tedavi gören Ekberi, 3 gün önce hayatını kaybetti. Ekberi'nin cansız bedeni ülkesinde defnedildiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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