Bir kentte 'halkalı helikopter' paniği! İddialar peş peşe geldi, gerçek ortaya çıktı

Gümüşhane'de yaşayan vatandaşlar, büyük bir halka ile seyreden helikopteri fark edince büyük şaşkınlık yaşadı. O anlar kısa sürede kada alınırken, görüntüler 'define aranıyor' söylentilerine neden oldu.

Helikopter ile ilgili merak edilen gerçek ise kısa süre sonra ortaya çıktı.

MADENCİLİK ALANINDA KULLANILIYOR

Gümüşhane yerel medyasında yer alan haberlere göre; helikopter, Maden Teknik Arama'nın (MTA) 'Havadan Jeofizik Elektromanyetik Araştırmaları' projesi kapsamında kullanılıyor.

Helikoptere bağlı sensörler aracılığıyla yeraltındaki kayaçların iletkenlik ve yalıtkanlık özellikleri ölçülüyor ve elde edilen veriler sayesinde bölgedeki maden ruhsat alanlarının iki ve üç boyutlu modelleri oluşturuluyor. Bu teknoloji, yeraltındaki gizli maden yataklarının tespiti için adeta bir 'havadan X-ray' görevi görüyor.

Öte yandan daha önce birçok kentte yine aynı helikopterin görüldüğü ve haberlere konu olduğu belirtildi