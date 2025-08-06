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Hükümet yetkililerini taşıyan askeri helikopter düştü! İki bakan hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı - AFP
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Hükümet yetkililerini taşıyan askeri helikopter düştü! İki bakan hayatını kaybetti
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı - AFP

Ganalı bakanları taşıyan askeri helikopter, Ashanti vilayetinde yere çakıldı. Faciada Gana Savunma Bakanı Edward Omane Boamah ve Çevre, Bilim ve Teknoloji Bakanı İbrahim Murtala Muhammed öldü.

Batı Afrika ülkesi Gana'da hükümet yetkilerini taşıyan askeri helikopter düştü. Helikopterdeki iki bakan can verdi.

DÜŞEN HELİKOPTER ALEVLER İÇİNDE KALDI

Ulusal basında yer alan haberlerde, yolcu taşıyan bir helikopterin Ashanti'ye bağlı Adansi Brofoyedu bölgesinde düştüğü belirtildi.Hükümet yetkililerini taşıyan askeri helikopter düştü! İki bakan hayatını kaybetti - 1. Resim

Helikopterin yanmaya başladığı kazada can kaybının yaşandığı aktarıldı.

Hükümet yetkililerini taşıyan askeri helikopter düştü! İki bakan hayatını kaybetti - 2. Resim

HELİKOPTER RADARDAN KAYBOLDU

Gana Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, başkent Akra'dan Obuasi kentine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin radardan kaybolduğu bildirildi.

Hükümet yetkililerini taşıyan askeri helikopter düştü! İki bakan hayatını kaybetti - 2. Resim
Çevre, Bilim ve Teknoloji Bakanı İbrahim Murtala Muhammed

GANALI İKİ BAKAN ÖLDÜ

Açıklamada, askeri helikopterde 3 kişilik mürettebat ve 5 yolcunun bulunduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı John Mahama'nın özel kalem müdürü Julius Debrah, faciada Gana Savunma Bakanı Edward Omane Boamah ve Çevre, Bilim ve Teknoloji Bakanı İbrahim Murtala Muhammed, askeri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hükümet yetkililerini taşıyan askeri helikopter düştü! İki bakan hayatını kaybetti - 3. Resim
Gana Savunma Bakanı Edward Omane Boamah

Helikopterin tipine ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı - AFP

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