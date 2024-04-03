Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Bir kişi iki kez oy kullandı, muhtarlık seçimi iptal edildi

Bir kişi iki kez oy kullandı, muhtarlık seçimi iptal edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bir kişi iki kez oy kullandı, muhtarlık seçimi iptal edildi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Çeşneli Mahallesi'nde muhtar adayları 128, 127 ve 116 oy aldı. İkinci olan aday 'bir kişi iki kez oy kullandı' diyerek itiraz etti. İtirazın kabul edilmesi üzerine muhtarlık seçimi iptal edildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Çeşneli Mahallesi'nde 31 Mart yerel seçimlerinde muhtarlık için 3 aday yarıştı. Sandıklar açıldıktan sonra Cavit Kaya 128 oy alarak muhtarlığı kazandı. Diğer adaylar Ali Avcı 127 oy, Mehmet Akbulut 116 oy aldı.

"BİR KİŞİ İKİ KEZ OY KULLANDI" İTİRAZI

Seçim sonuçlarının İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilmesinin ardından, bir oyla seçimi kaybeden muhtar adayı Ali Avcı, bir kişinin iki ayrı sandıkta oy kullandığını belirtti ve bunun tutanakla kayıt altına alındığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etti.

İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonunda itiraz yerinde bulundu ve seçim iptal edildi. İptal edilen seçim 2 Haziran Pazar günü tekrar yapılacak.

Bu seçimde aday olmayan Mahalle Muhtarı Özgür Avcı, "Seçimde 3 aday yarıştı. Seçim sonunda bir oyla seçimi kaybeden Ali Avcı seçim kuruluna itiraz etti. Seçim kurulu itiraz sonunda, seçimi iptal ederek, 2 Haziran Pazar Günü tekrar edilmesi yönünde karar verdi dedi.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara İvedikköy Mahallesinde yangın devam ediyor - GündemAnkara İvedikköy Mahallesinde yangın devam ediyorCHP'li başkan, ikinci dönemine Kur'an-ı Kerim'i öperek başladı - Gündemİkinci dönemine Kur'an-ı Kerim'i öperek başladıAntalya Konyaaltı’nda kaçak güzellik merkezine baskın yapıldı - GündemAntalya Konyaaltı’nda kaçak güzellik merkezine baskın yapıldıWhatsapp 3 Nisan saat 21:19 itibari ile çöktü - GündemWhatsapp 3 Nisan saat 21:19 itibari ile çöktüKayseri'den acı haber! Cezaevi ring aracı devrildi, 1 askerimiz şehit oldu - GündemKazada yaralanan astsubay şehit olduBeşiktaş'taki facia böyle gelmiş! 29 kişinin öldüğü yangının çıkış anı ortaya çıktı - GündemBeşiktaş'taki facia böyle gelmişKan vermek orucu bozmuyor - GündemKan vermek orucu bozmuyorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız - Gündem"Şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız"AK Parti itiraz etti, kabul edildi! Beykoz'da oylar yeniden sayılacak - Gündemİtiraz kabul edildi! Beykoz'da oylar yeniden sayılacakBayramda kargo firmaları hizmete ara verecek - GündemBayramda kargo firmaları hizmete ara verecek
Sonraki Haber Yükleniyor...