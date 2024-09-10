Bir süredir haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu

Denizli'de yalnız başına yaşayan 59 yaşındaki Hüseyin Demirer’den bir süredir haber alınamıyordu. Apartman yöneticisi adamı evinde ölü olarak buldu.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan Hüseyin Demirer'den bir süredir haber alınamayınca apartman yöneticisi evine gitti.

Yönetici adamın evine girince Demirer'i hareketsiz yatarken buldu. Durumu ekiplere bildirince olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Demirer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Demirer'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.