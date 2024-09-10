Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bir süredir haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu

Bir süredir haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bir süredir haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de yalnız başına yaşayan 59 yaşındaki Hüseyin Demirer’den bir süredir haber alınamıyordu. Apartman yöneticisi adamı evinde ölü olarak buldu.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan Hüseyin Demirer'den bir süredir haber alınamayınca apartman yöneticisi evine gitti.

Bir süredir haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu - 1. Resim

Yönetici adamın evine girince Demirer'i hareketsiz yatarken buldu. Durumu ekiplere bildirince olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bir süredir haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu - 2. Resim

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Demirer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Demirer'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ordu'da babaanne, üvey torununu balkondan böyle attı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ordu'da babaanne, üvey torununu balkondan böyle attı - GündemÜvey torununu böyle balkondan attıGenç kadın masaj salonunda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - GündemGenç kadının kanlar içindeki cesedini buldularİzmir Körfezi'nde tüm uyarılara rağmen ölü balıkları topluyorlar - GündemSağlıklarını hiçe sayıp, ölü balık topladılarAli Yendoğan son sözünü tutamadı! Evinde cesedi bulundu - GündemAli Yendoğan son sözünü tutamadı! Evinde cesedi bulunduNarin'in arkadaşları mezarını ziyaret ederek dua etti! Çocukları görenler duygulandı - GündemNarin'in arkadaşlarından mezarına ziyaretNarin Güran soruşturmasında yeni gelişme! İşte itirafçıyı ele veren detay - GündemNarin soruşturmasında yeni gelişme!
Sonraki Haber Yükleniyor...