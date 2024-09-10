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Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü yağmur geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü yağmur geliyor
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Meteorolojiden Muğla için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada, “Olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Muğla için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Vatandaşların yaşanacak olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü yağmur geliyor - 1. Resim

Yapılan açıklamada, “Son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışın sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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