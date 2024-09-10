Oyuncu James Earl Jones hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı'na ödül takdim etmişti

Star Wars'ta Darth Vader'ı seslendiren James Earl Jones 93 yaşında hayatını kaybetti. Jones, 2004'te o dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'a 'Altın Plaka Ödülü' takdim etmişti.

Star Wars serisinde Darth Vader karakterini seslendiren James Earl Jones hayatını kaybetti. Aslan Kral (1994) filminde "Mufasa" karakterini de seslendiren aktör, 93 yaşındaydı. Ünlü ismin ölüm nedeni açıklanmadı. Mark Hamill, ölüm haberini paylaşırken kırık kalp emojisiyle "RIP Dad" (Huzur içinde yat baba) yazdı.

'Star Wars'un yönetmeni George Lucas, "Her şey için teşekkürler James... İnanılmaz bir oyuncuydu. Hem sanatta hem de ruhta en eşsiz bir sesti. Neredeyse yarım asır boyunca 'Darth Vader'dı ama işin sırrı güzel bir insan olmasıydı. Tüm rollerine derinlik, samimiyet ve anlam kattı, en önemlisi de merhum Ceci'ye sadık bir eş, Flynn'e baba. James'i pek çoğumuz özleyecek" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

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James Earl Jones, 2004'te dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a Illinois'de düzenlenen 'Güvenli bir Orta Doğu İnşa Etmek' konulu sempozyumdan sonra Başarı Akademisi tarafından verilen 'Altın Plaka Ödülü'nü takdim etmişti.