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Kerem Bürsin iddialı dizinin kadrosuna girdi!

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Kerem Bürsin iddialı dizinin kadrosuna girdi!
Magazin Haberleri

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Kerem Bürsin bu kez iddialı bir dizi ile ekranlara geliyor. Ünlü oyuncu son dönemlerde peş peşe çektiği sinema ve reklam filmleriyle adından söz ettiriyordu.

Kerem Bürsin, “Güneşi Beklerken”, “Ya Çok Seversen”, “Sen Çal Kapımı”, “Muhteşem İkili”, “Şeref Meselesi”, “Aynen Aynen” gibi birçok projede yer aldı.

Kerem Bürsin iddialı dizinin kadrosuna girdi! - 1. Resim

Bürsin önce “Mavi Mağara”, ardından da “Şımarık” filmlerinde başrol oynamıştı. Yoğun bir tempoda çalışan oyuncu şimdi de çok iddialı bir dizi ile dönüyor.

Kerem Bürsin iddialı dizinin kadrosuna girdi! - 2. Resim

"PLATONİK AŞK" DİZİSİ MART AYINDA SEYİRCİ İLE BULUŞACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ünlü oyuncu Gupse Özay’ın “Platonik Aşk” dizisiyle prensipte anlaştı. Dizi Disney Plus’ta yayınlanacak. İki kardeşin hikâyesini anlatan dizi mart ayında seyirciyle buluşacak.

Düzenleyen:  - Magazin
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