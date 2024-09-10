Kerem Bürsin iddialı dizinin kadrosuna girdi!
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Düzenleyen: Ceylan Yıldız- Güncelleme:
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Kerem Bürsin bu kez iddialı bir dizi ile ekranlara geliyor. Ünlü oyuncu son dönemlerde peş peşe çektiği sinema ve reklam filmleriyle adından söz ettiriyordu.
Kerem Bürsin, “Güneşi Beklerken”, “Ya Çok Seversen”, “Sen Çal Kapımı”, “Muhteşem İkili”, “Şeref Meselesi”, “Aynen Aynen” gibi birçok projede yer aldı.
Bürsin önce “Mavi Mağara”, ardından da “Şımarık” filmlerinde başrol oynamıştı. Yoğun bir tempoda çalışan oyuncu şimdi de çok iddialı bir dizi ile dönüyor.
"PLATONİK AŞK" DİZİSİ MART AYINDA SEYİRCİ İLE BULUŞACAK
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ünlü oyuncu Gupse Özay’ın “Platonik Aşk” dizisiyle prensipte anlaştı. Dizi Disney Plus’ta yayınlanacak. İki kardeşin hikâyesini anlatan dizi mart ayında seyirciyle buluşacak.
Düzenleyen: Ceylan Yıldız - Magazin