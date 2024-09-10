Kerem Bürsin iddialı dizinin kadrosuna girdi!

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 10 Eylül 2024 09:35 - Güncelleme: 10 Eylül 2024 09:48 - Güncelleme:

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Kerem Bürsin bu kez iddialı bir dizi ile ekranlara geliyor. Ünlü oyuncu son dönemlerde peş peşe çektiği sinema ve reklam filmleriyle adından söz ettiriyordu.