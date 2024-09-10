Selena'nın ünlü oyuncusu Cansu Demirci evlendi! İşte düğünden kareler...

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 10 Eylül 2024 09:00 - Güncelleme: 10 Eylül 2024 09:12 - Güncelleme:

'Selena' dizisindeki 'Selin' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Cansu Demirci evlendi. Oyuncunun düğününden kareleri çok konuşulurken gelinliği hayranları tarafından çok beğenildi.