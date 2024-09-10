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Selena'nın ünlü oyuncusu Cansu Demirci evlendi! İşte düğünden kareler...

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Selena&#039;nın ünlü oyuncusu Cansu Demirci evlendi! İşte düğünden kareler...
Magazin Haberleri

'Selena' dizisindeki 'Selin' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Cansu Demirci evlendi. Oyuncunun düğününden kareleri çok konuşulurken gelinliği hayranları tarafından çok beğenildi.

'Selena' dizisinin eski bölümleri hala büyük bir ilgiyle izleniyor. Dizide 'Selin' karakterini oynayan Cansu Demirci, yıllardır yurt dışında gözlerden uzak bir hayat sürüyordu.

Selena'nın ünlü oyuncusu Cansu Demirci evlendi! İşte düğünden kareler... - 1. Resim

Eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönen 32 yaşındaki Cansu Demirci evlendi. Demirci'nin düğününden paylaşılan kareler sosyal medyada çok konuşuldu.

Selena'nın ünlü oyuncusu Cansu Demirci evlendi! İşte düğünden kareler... - 2. Resim

Demirci, geçtiğimiz yıllarda sürpriz bir kararla oyunculuğa ara verip eğitimi için Almanya'nın yolunu tutmuştu. Eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye dönen Cansu Demirci, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle önceki gün nikâh masasına oturdu.

Selena'nın ünlü oyuncusu Cansu Demirci evlendi! İşte düğünden kareler... - 3. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
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