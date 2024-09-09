Eşinden Ebru Şancı'ya romantik kutlama! "Harika bir yere götürüyorum" dedi! Gittikleri yeri görünce şoke oldu

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile Ebru Şancı evliliklerinin dokuzuncu yılını kutladı. Şancı, eşinin kendisine "Seni harika bir yere yemeğe götürüyorum" sözleriyle hazırladığı sürprizi takipçileriyle paylaştı. Gittiği yeri gören ünlü isim şaşkınlık yaşadı. Şancı, "Kocacığım harika bir seçim, tam bir gurmesin' notunu düştü.

Didem Arslan'ın muhabirinden dikkat çeken açıklama! "Köyde beni takip etti" diyerek anlattı

Didem Arslan'ın muhabirinden dikkat çeken açıklama! "Köyde beni takip etti" diyerek anlattı

38 yaşındaki eski manken Ebru Şancı ile 28 yaşındaki futbolcu Alpaslan Öztürk, 2015 yılında Eskişehir'de sade bir düğünle evlenmişti. 17 yaşındayken Brezilya'daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci seçilen Ebru Şancı, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Ceylin, Mila ve Kürşad Fırat isminde üç çocukları olan çiftten Şancı, sosyal medya paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Son olarak evliliklerinde 9. yılı kutlayan çiftten tebessüm ettiren bir hareket geldi. Eşinin, 'Hazırlan, seni harika bir yere yemeğe götürüyorum' sözleri sonrası çiçekli bir elbise giyen Şancı gittikleri yerde yaşadığı şaşkınlığı takipçileriyle paylaştı.

Lüks bir restorana gitme hayali kuran Şancı, seyyar pilavcıyı görünce şoke oldu. Karşılıklı pilav yiyen ikili o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Şancı paylaşımına, '9. evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Kocacığım harika bir seçim, tam bir gurmesin' notunu düştü.