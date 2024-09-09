Didem Arslan'ın muhabirinden dikkat çeken açıklama! "Köyde beni takip etti" diyerek anlattı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin'in kaybını Didem Arslan Yılmaz programında işlemişti. Aileyi yayınında misafir eden Arslan, bugünkü programında da köyden canlı yayın yaptı. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan muhabir, "Buraya geldiğimiz günden bu yana peşimde birini hissettim. Nereye gitsem oraya gelen birisi vardı" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulunmuştu. Minik Narin bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Narin’in kaybını programında işleyen Didem Arslan Yılmaz bugünkü programında da köyden canlı yayın yaptı. Didem Arslan'ın muhabiri Narin'in mezarının başında yaptığı yayında itirafçı ile alakalı dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Ünlü sunucu programda, “Ben Narin’e hiç kavuşamayacağımızı düşündüm. Annenin ekranlarda söylediği bunları bana düşündürttü. Annesinin bazı şeyleri bildiğini düşünüyorum. Kızımız bugün toprağa verildi. Narin okula gidecekti ama maalesef toprağa verdik. Hepimizin başı sağolsun” ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR ŞAHIS BENİM DİKKATİMİ ÇEKTİ"

Yılmaz, daha sonra mikrofonu muhabire uzattı ve muhabir şunları ifade etti:

“Bizim buraya geldiğimizin ikinci günü dosyadan sorumlu olan komutanlarımızdan birine yazılı olarak da bahsettim. Köyde bir şahsın sürekli etrafımda olduğunu beni sürekli yönledirmeye çalıştığını ne zaman görüşme yapsam hep karşımda onu gördüğümü anlattım. Hatta yangın olduğu akşamda ben yere düşmüştüm. Yerden beni kendisi kaldırdı. Ve kulağıma bir şeyler söylemeye başladı. Beni bir yerlere yönlendirmeye çalıştı. Ben bu şahısla ilgili olarak ikinci gün dosya ile ilgili çalışan komutanlarımızdan birine bilgi verdim. Yazılı olarak da bunu söyledim. Böyle bir şahıs benim dikkatimi çekti.”

Ayrıca konu ile ilgili kişinin şüpheli davranışlarından rahatsız olan muhabir, oradaki komutanlara şikayetçi olduğunu da belirtti.

Muhabiri takip edip olaya müdahale etmeye çalışan kişinin ise daha sonra Narin ile ilgili itirafçı olduğunu Arslan açıkladı. Yayın yasağı nedeniyle ismi geçirilmeyen şahıs, gözaltına alındıktan sonra Narin'in cinayetini itiraf etti.