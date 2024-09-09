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Önce ablası sonra Narin! Soruşturma genişledi, mezarı açılacak...

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Önce ablası sonra Narin! Soruşturma genişledi, mezarı açılacak...
Gündem Haberleri  / Ajanslar

19 gündür kayıp olarak alan 8 yaşındaki Narin'in minik bedeni dere yatağında bir çuvalın içinde bulundu. Talihsiz yavrunun ön otopsi raporunda boğularak öldürüldüğü yer aldı. Olayla ilgili tüm ailesi gözaltına alınırken flaş bir gelişme daha yaşandı. Sadece tutuklu amcanın değil, gözaltına alınan diğer aile bireylerinin de olay günü ve sonrasına ait arama ve mesaj kayıtlarının silindiği ortaya çıktı. Öte yandan engelli ablasının merdivenlerden düşerek öldüğü iddia edilmişti ama...

8 yaşındaki Narin Güran 21 Ağustos günü Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde Kur’ân kursundan dönerken kayboldu. O günden bu yana tüm Türkiye minik yavruyu bulmak için seferber oldu. Günler geçti ama umutlar hiç bitmedi derken yürek parçalayan haber dün sabah geldi. Ona yapılan vahşeti dile getirecek kelimeler yoktu. Talihsiz kız evinin 3 kilometre ötesindeki bir derenin içinde bulundu. Üzeri taşla örtülmüş bir çuvalın içine konan küçük kızın, boynundaki izlerden boğularak öldürüldüğü belirlendi. Ayağında da kırık tespit edildi.

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TÜM AİLE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmada dün bir başsavcıvekili ile üç savcı daha görevlendirildi. Narin’in annesi Yüksel, babası Arif Güran, 2 ağabey, tutuklu amcanın eşi, 3 amcanın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. 

Önce ablası sonra Narin! Soruşturma genişledi, mezarı açılacak... - 2. Resim

BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞLER

Adli Tıp’ta dün akşam tamamlanan otopsideki ilk bulgulara göre Narin’in cesedinin 15 gün suda kaldığının, boynunda boğulma izi ve ayağında kırık olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Önce ablası sonra Narin! Soruşturma genişledi, mezarı açılacak... - 3. Resim

Narin'in ağabeyleri

SADECE AMCA DEĞİL DİĞERLERİ DE YAPMIŞ!

Öte yandan Milliyet'te yer alan habere göre sadece tutuklu amcanın değil, gözaltına alınan diğer aile bireylerinden bazılarının da olay günü ile sonrasına ait arama ve mesaj kayıtlarının silindiğinin, hatta sim kart ve telefon değişikliklerinin yapıldığının anlaşıldığı öğrenildi. Babaya ait telefonda ise bu türden bir işleme rastlanmadı. 

Önce ablası sonra Narin! Soruşturma genişledi, mezarı açılacak... - 4. Resim

KARDEŞİNİN ÖLÜMÜ DE ŞÜPHELİ

Kamu oyunun yakından takip ettiği soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Akşam'da yer alan habere göre; Narin'in engelli kardeşinin de 6 yıl önce öldüğü ve ailesi tarafından 'merdivenden düştü öldü' diyerek toprağa verildiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Narin'in kardeşinin mezarının açılıp otopsi yapılabileceği öğrenildi. 

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Fotoğraftaki Narin'in amcası

Arama çalışmalarının 13. gününde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, köy muhtarı amca Salim Güran tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklanma sebebi olarak da “kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçları gösterilmişti. Savcılık kararıyla telefonuna el konulan amcanın sosyal medyası ve son yaptığı görüşme kayıtları ile mesajları da incelemeye alınmıştı.

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Amca Salim Güran, ifadesinde olay günü saat 16.50 ile 19.00 arasındaki köyde neler yaptığını detaylarıyla anlatamamıştı. Kamera kayıtları ve ifadelere göre Narin en son 18.47’de görülmüştü. Amca ise bundan 12 dakika sonra 18.59’da bölgede arabasıyla kameralara takılmıştı.

Önce ablası sonra Narin! Soruşturma genişledi, mezarı açılacak... - 7. Resim

ARABASINDAN NARİN'İN DNA 

Salim Güran'ın aracından alınan DNA örnekleri, Narin’in kıyafetlerindekilerle eşleşmişti.

Kayıp Narin ile ilgili yeni gelişme! İlk kez görüntülendi, avukatı konuştu: O zaman iş değişir... - 10. Resim

SORUŞTURMADA KİLİT İSİM OLDU!

Öte yandan Amca Salim Güran'ın sosyal medya hesabına yorum yapan bir benzin istasyonu çalışanının yazdıkları gündeme damga vurmuştu. Adının Murat Çınar Çatalca olduğu öğrenilen şahıs, yaptığı yorumda Narin'in kaybolduğu gün amcasının aracında battaniyeye sarılı ve baygın halde olduğunu iddia etmişti. Murat Çınar Çatalca ayrıca, Narin'in kaybolduğu gün benzin istasyonunda duran amcanın marketten yalnızca ıslak mendil aldığını da vurgulamıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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