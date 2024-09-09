Katil çok yakında! Narin’i arama süreci acı sonla bitti

Boğularak vahşice katledilen Narin’in cansız bedeni evinin dibindeki dereden çıktı. 21 kişi gözaltına alındı, mahalle giriş-çıkışlara kapatıldı.

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için 19 gündür devam eden geniş çaplı aramalar acı haberle sonuçlandı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Güran’ın üzerinde kıyafetleriyle eve 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu söyledi. Son olarak bir jandarma arama kurtarma timinin, iki su altı kurtarma timi, iki jandarma özel harekat timi, iki komando timi, bir iz takip köpeği, iki kadavra köpeği, bir arama kurtarma köpeği, bir drone ve iki yer altı görüntüleme cihazıyla derede arama yaptığını anlatan Zorluoğlu, şunları kaydetti: “İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran’ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır. Daha önce aranılan tüm bölgelerin yeniden aranması çalışmamız kapsamında Eğertutmaz Deresi’nin bu bölgesi yeniden aranmış ve uzman jandarma, JAK ve JÖH ekiplerimizce kayıp kızımızın cenazesine ulaşılmıştır.” Narin Güran’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İlginizi Çekebilir Narin için Diyarbakır'da binlerce kişi sokağa indi

MAHALLEYE GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAK

Alınan önlemler kapsamında jandarma ekiplerince Tavşantepe Mahallesi’ne girişlere izin verilmiyor. Mahallede alınan geniş güvenlik önlemleri ise sürüyor. Narin’in cenazesinin bulunduğu dere ile mahalle, daha önce 8 defa aranmış ama herhangi bir iz bulunamamıştı. Peş peşe gelen ihbarlar sonucu aynı bölge tekrar taranınca cesede ulaşıldı. Öte yandan, soruşturma kapsamında dün de 21 kişi gözaltına alındı.

İLK GÖZALTINA ALINAN, AĞABEY

8 yaşındaki Narin’in kaybolmasına ilişkin ilk gözaltına alınan isim ağabeyi oldu. 18 yaşındaki ağabey; kolunda görülen ısırık izleri sebebiyle gözaltına alınmıştı. Narin’e ait fotoğraflardan elde edilen çene yapısı örnekleriyle karşılaştırma için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ancak ısırık izinin kime ait olduğu konusunda bir bulgu elde edilemedi. Ağabey bunun üzerine serbest bırakıldı.

İlginizi Çekebilir Cansız bedeni bulunan Narin'in arkadaşlarıyla çekilen son görüntüsü ortaya çıktı

DEFİN HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Küçük kızın yakınları Adli Tıp Kurumu’nun önünde beklerken, mahalle mezarlığında da defin işlemleri için hazırlıklar başladı. Mezarlığa getirilen kepçe, mezar açmaya başladı.

ŞÜPHELER TUTUKLU AMCA ÜZERİNDE

Narin’in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi’nin muhtarı olan Salim Güran, kayıp Narin’i arama çalışmalarının 11’inci gününde gözaltına alındı. Salim Güran’ın arabasının ön koltuğunda yeni DNA örneklerine rastlanmış, koltuk sökülerek kriminal inceleme yapılmıştı. Van Jandarma Kriminal Laboratuvarına gönderilen yeni DNA örnekleri, Narin Güran’ın kıyafetlerinden alınan örneklerle eşleşti. Salim Güran da bunun üzerine çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mahkeme tutuklamaya gerekçe olarak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme suçlamalarını gösterdi. Salim Güran’ın avukatı ise tutuklama kararının sosyal medya baskısı üzerine yapıldığını iddia etti ve karara tepki gösterdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise tutukluluğa ilişkin şu açıklamayı yaptı: “DNA tespitleri var. Narin’in anne-babası ile araçtaki amcanın DNA’sının uyuşması sebebiyle tutuklama kararı verildi.” Öte yandan, Narin’in ailesinin, amcayı hapiste ziyaret ettiği öne sürüldü. Mahalle sakinlerinin cinayet hakkında bilgileri olduğu ancak korkudan sustukları da iddialar arasında.

HÜKÜMET DAVA SÜRECİNİ BİZZAT TAKİP EDECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümünden sorumlu olanların en ağır cezayı alması için sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sorumluların cezalandırılması sürecini bizzat takip edeceklerini ifade etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise “Narin kızımıza bu caniliği yapanlar, adalet önünde mutlaka hesap verecek ve cezasını çekecek” açıklamasını yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Narin’in ölü bulunmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve “Olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve kamuoyunun bu süreçte hızlı ve doğru bilgilendirilmesini temenni ediyorum. Günlerdir canlarını dişlerine takarak kendi kızlarını arar gibi bölgede faaliyet yürüten tüm güvenlik güçlerine ve sivil ekiplere yürekten teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

DESTİCİ İDAM İSTEDİ

Bilecik’in Söğüt ilçesinde 743’üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerinde konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, idam cezasının geri getirilmesini istedi. Destici “Yavrumuzun maalesef cansız bedenine ulaşıldı. İlk günden beri ciğerimiz parçalanıyordu. Ona bu kötülüğü yapan için adalet işleyecek, idam gelecek, ibreti alem için sallandıracaksın ve bir daha hiç kimse aklından küçük çocuklarımızın canına, ırzına tasallut etmeyi geçiremeyecek” ifadesini kullandı.