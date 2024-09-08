Torbadan terliği, çantası ve elifbası çıktı... Narin'in otopsisi hakkında yeni bilgiler geldi

Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın otopsisi hakkında yeni bilgiler geldi. Ön raporun hazırlanması beklenirken, cenazenin içinde olduğu torbadan Narin’in terliği, çantası ve elifba kitabı da çıktığı öğrenildi.

Diyarbakır'dan gelen acı haber, Türkiye'nin yüreğini burktu. Umutla 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni daha önce 3 kez aranan bir çuval içerisinde Eğertutmaz Deresi’nin kenarına saklanmış halde bulundu. Cenazenin içinde olduğu torbadan Narin’in terliği, çantası ve elifba kitabı da çıktığı öğrenildi.

OTOPSİ İŞLEMİ 8 SAAT SÜRDÜ

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu önünde açıklamada bulunan Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren, yaklaşık 8 saattir süren bir otopsi işlemi olduğunu söyledi.

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ÇANTASI, TERLİKLERİ, ELİFBASI TORBADAYDI

Saat 12.20’den beri başlayan ve hala devam eden otopsi işlemi olduğunu ifade eden Eren, “Narin gömülü bir şekilde üzerine taşlar konularak bulunmuştu. Narin’in çantası da torbadaydı, terlikleri de torbadaydı bunlar hepsi delil. Ön delil toplama işlemleri yaklaşık 3 saat sürdü. Yaklaşık 2 buçuk 3 saattir dış otopsi sürdü. Şu an için ön rapor hazırlanacak. Patolojik ve biyolojik incelemeler raporlar gelmedikçe şu an için bir şey söylemek çok zor” dedi.

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14 UZMAN ÇALIŞTI

13-14 uzmanın çalıştığı belirten Eren, “19 günden kaynaklı deforme olmuş. Bu konuda ilgili yetkili makamlar ön rapora ilişkin açıklama yapacaktır. Net bir şey söylemek mümkün değil. Şu an ölüm sebebi bilinmiyor. Gözaltı, otopsi işlemlerinden bağlı elde edilen delil elde edilen karar değil, daha önce birçoğu şüpheli veya beyan şahini olarak alınmıştı. Elifbası, terliği vardı" ifadelerini kullandı.