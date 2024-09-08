Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Narin Güran'ın otopsi işlemi tamamlandı

Narin Güran'ın otopsi işlemi tamamlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Narin Güran&#039;ın otopsi işlemi tamamlandı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Diyarbakır'da günlerdir aranan ve cansız bedenine Eğertutmaz Deresi’nde ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın otopsi işlemi tamamlandı.

Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın otopsi işlemi tamamlandı.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Kayıp Narin soruşturması: Isırık izleri kime ait? - Son Dakika Haberleri

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Yürütülen arama çalışmaları sonucu Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemi tamamlandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Jannik Sinner, Amerika Açık tek erkeklerde şampiyon oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Selçuk Bayraktar’dan çarpıcı uyarı: Korkunç bir karanlığa doğru gidiyoruz! - GündemSelçuk Bayraktar’dan çarpıcı uyarı!İşgal altındaki Gazze'de 443 bin çocuk, çocuk felcine karşı aşılandı - GündemGazze'de 443 bin çocuk, çocuk felcine karşı aşılandıTorbadan terliği, çantası ve elifbası çıktı... Narin'in otopsisi hakkında yeni bilgiler geldi - GündemTorbadan terliği, çantası ve elifbası çıktı...Tunceli'de askeri araç devrildi! 4 asker şehit oldu - Gündem4 asker şehit olduNarin Güran için dikkat çeken sözler! Akrabası 'gidin yalan konuşun' dedi, yumruklandı - GündemAkrabası 'gidin yalan konuşun' dediNarin için Diyarbakır'da binlerce kişi sokağa indi - GündemDiyarbakır'da binlerce kişi sokağa indi
Sonraki Haber Yükleniyor...