Narin Güran'la ilgili ihbar ekipleri harekete geçirdi! Eğitimli köpekler didik didik arıyor

Diyarbakır'da 17 gündür haber alınmayan 8 yaşındaki Narin Güran'dan hala bir haber yok. Küçük kızın amcası tutuklanırken ekipler bugün ihbar üzerine özel eğitimli köpeklerle dere kenarındaki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları 17 gündür devam ediyor.Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, iki haftayı geçen yoğun arama çalışmalarına rağmen hala bulunamadı.

HER YER DİDİK DİDİK ARANIYOR

Son olarak mahalle mezarlığında yer altı görüntüleme cihazı ile bir arama yapılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma sürüyor. Narin’in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda da arama yapıldı. Toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Mahallenin etrafı ise 8 kez tarandı.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Bugün ise TRT Haber'den edinilen bilgiye göre Narin'le ilgili yeni bir ihbar yapıldı. Bunun üzerine JAK timleri ve diğer ekipler özel eğitimli köpeklerle birlikte dere kenarına gitti. Gazetecilerin de akın ettiği bölge görüntülendi.

NARİN'İN AMCASI TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında 31 Ağustos’ta gözaltına alınan muhtar olan amcası S.G., jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. Ek gözaltı süresinin ardından S.G., "kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden kısıtlama” gerekçesiyle tutuklanmıştı. Muhtar S.G.'nin aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleriyle eşleştiği belirlenmişti.

YER ALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZI KULLANILIYOR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında mahalledeki mezarlıkta jandarma eşliğinde yer altı görüntüleme cihazıyla arama çalışmaları yapıldı. Çalışmalarda kapsamında mahalleye giriş çıkış yapan araçlarda da arama çalışması yapılıp kayıt alınıyor.

SON SÖZLERİ "YORGUNUM" OLMUŞ

Her geçen gün yeni bir gelişme daha yaşanan olayda küçük kızı son gören arkadaşı konuştu. 9 yaşındaki M. adlı kız, pedagoglar eşliğinde dinlendi. M., “Oyun oynayalım” dediğini, Narin’in de “Çok yorgunum, oynamayalım” diyerek gittiğini söyledi.