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Kerem Bürsin'den hayranlarını üzecek haber!

Düzenleyen: / Kaynak: Birsen Altuntaş
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Kerem Bürsin&#039;den hayranlarını üzecek haber!

Magazin Haberleri  / Birsen Altuntaş

‘Son Of a Rich’ filminde başrolde yer alan oyuncu Kerem Bürsin, bacağını incitti. Pazartesi gününe kadar film setine ara verildi. Bürsin, doktorunun da önerisiyle dinlenme kararı aldı.

Hikayesini yazdığı "Mavi Mağara" filminin ardından Mete rolüne hayat verdiği yeni filmi "Son Of a Rich"in setine başlayan oyuncu Kerem Bürsin kaza geçirdi.

Bacağı incinen Bürsin’in set sırasında ödemi artınca önümüzdeki günlerde aksiyon sahneleri de çekeceği için doktorunun da önerisiyle dinlenme kararı aldı. Pazartesi gününe kadar film setine ara verildi.

Kerem Bürsin sakatlandı! Film seti durduruldu - 1. Resim

PROJE SEÇİMİ YAPILDI

Ay Yapım’la anlaşması olan Kerem Bürsin yeni sezonda dizi projesi de çekecek. Ancak henüz proje seçimi yapılmadı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Birsen Altuntaş
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