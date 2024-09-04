Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Ünlü model Paulina Lerch ve eşi Slawomir evlerinde ölü bulundu

Ünlü model Paulina Lerch ve eşi Slawomir evlerinde ölü bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: The Mirror
- Güncelleme:
Ünlü model Paulina Lerch ve eşi Slawomir evlerinde ölü bulundu
Magazin Haberleri  / The Mirror

Dünyaca ünlü model Paulina Lerch ve eşi Slawomir, Poznan şehri yakınlarındaki evlerinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis, Paulina'nın kocası Slawomir'in modeli vurduktan sonra kendini vurduğunu düşünüyor.

Polonya'nın Poznan şehri yakınlarında şoke eden bir olay yaşandı. Dünyaca ünlü manken Paulina Lerch ve eşi Slawomir, evlerinde ölü bulundu.

Ünlü model Paulina Lerch ve eşi Slawomir evlerinde ölü bulundu - 1. Resim

Paulina Lerch, "Top Model" adlı Reality TV programında iki kez yer alarak tanınmış bir isimdi. Paulina'nın ailesi çiftten uzun bir süredir haber alamayınca durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine çifttin yaşadığı eve giden ekipler korkunç manzara ile karşılaştılar. Ünlü isim ve eşi evlerinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis, Paulina'nın kocası Slawomir'in modeli vurduktan sonra kendini vurabileceğini düşünüyor.

Ünlü model Paulina Lerch ve eşi Slawomir evlerinde ölü bulundu - 2. Resim

Paulina'nın kocası tarafından trajik bir şekilde öldürülüp öldürülmediği veya çiftin birlikte bir intihar anlaşması yapıp yapmadığı belirsizliğini koruyor. Merhum modelin ailesi, bulunmasından önce bir haftadan fazladır kendisinden haber alamadıklarını iddia etti.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: The Mirror
Kuşadası’nda park halindeki cip alev aldıİmamoğlu Vaniköy'deki kaçak villa yıkımını eleştirdi: Kendilerini aklamaya çalışıyorlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenomenler mahkemede fakirleşti! Gelir beyanlarına sosyal medyadan tepki yağdı - MagazinFenomenler mahkemede fakirleştiTurbo Turabi sürpriz yarışmayla dönüyor! Acun Ilıcalı'nın tepkisi merak konusu oldu - MagazinSürpriz yarışmayla dönüyor! Acun Ilıcalı'nın tepkisi merak konusu olduYılın düğünü bu akşam: Acun Ilıcalı ile nikah masasına oturacak Ayça Çağla Altunkaya’dan hazırlık pozu geldi - MagazinYılın düğünü bu akşam! Nikah öncesi ilk paylaşım geldiKenan İmirzalıoğlu'na iddialı diziden dev teklif! - MagazinKenan İmirzalıoğlu'na iddialı diziden dev teklif!Apar topar ameliyata alınmıştı! Sitare Akbaş sağlık durumu hakkında bilgi verdi - MagazinApar topar ameliyata alınmıştı! Sağlık durumu hakkında ilk açıklamaOyuncu Umut Avcı hayatını kaybetti, ölüm nedeni belli oldu - MagazinOyuncu Umut Avcı hayatını kaybetti, ölüm nedeni belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...