Ünlü model Paulina Lerch ve eşi Slawomir evlerinde ölü bulundu

Dünyaca ünlü model Paulina Lerch ve eşi Slawomir, Poznan şehri yakınlarındaki evlerinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis, Paulina'nın kocası Slawomir'in modeli vurduktan sonra kendini vurduğunu düşünüyor.

Polonya'nın Poznan şehri yakınlarında şoke eden bir olay yaşandı. Dünyaca ünlü manken Paulina Lerch ve eşi Slawomir, evlerinde ölü bulundu.

Paulina Lerch, "Top Model" adlı Reality TV programında iki kez yer alarak tanınmış bir isimdi. Paulina'nın ailesi çiftten uzun bir süredir haber alamayınca durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine çifttin yaşadığı eve giden ekipler korkunç manzara ile karşılaştılar. Ünlü isim ve eşi evlerinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis, Paulina'nın kocası Slawomir'in modeli vurduktan sonra kendini vurabileceğini düşünüyor.

Paulina'nın kocası tarafından trajik bir şekilde öldürülüp öldürülmediği veya çiftin birlikte bir intihar anlaşması yapıp yapmadığı belirsizliğini koruyor. Merhum modelin ailesi, bulunmasından önce bir haftadan fazladır kendisinden haber alamadıklarını iddia etti.