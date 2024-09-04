Fenomenler mahkemede fakirleşti! Gelir beyanlarına sosyal medyadan tepki yağdı

Vergi kaçırma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi bir dizi suçtan haklarında dava açılan sosyal medya fenomenlerinin kara para davaları bugün başladı. Hapse girmeden önce lüks yaşamlarını gözler önüne seren Dilan-Engin Polat çifti ve Bahar-Nihal Candan kardeşlerin hakim karşısında yaptığı gelir açıklamaları hayrete düşürdü.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin hafta boyunca yargılanacağı davalar başladı. Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu, 28 sanıklı dava 4, 5, 6 Eylül’de tam 3 gün boyunca Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından haklarında soruşturma başlatılan ve Alisya Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen davanın görülmesine bugün başlandı.

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Bahar Candan ile tutuksuz sanık Nihal Candan ve diğer bir kısım sanıklar ise duruşma salonunda hazır bulundu.

CANDAN KARDEŞLERDEN ŞAŞIRTAN AYLIK GELİR BEYANI

Alisya Bahar Candan kimlik tespitleri esnasında sosyal medya işleri ile uğraştığını ve aylık gelirinin aylık 60 bin TL ile 100 bin TL arasında değiştiğini söyledi. Gülnihal Çiçek ise evli olduğunu ve avukat olduğunu söyledi. Stajının iptal edildiğini söyleyen Nihal Candan adıyla tanınan Gülnihal Çiçek, aylık gelirinin bulunmadığını beyan etti.

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat çifti de bugün hakim karşısına çıktı. Hapse girmeden önce pahalı araçlarla gezen ve lüks yaşan tarzlarıyla dikkat çeken ikili, hakim karşısında söyledikleriyle şaşırttı.

ENGİN POLAT: İŞSİZİM, BİR GELİRİM YOK

Kimlik tespiti sırasında söz verilen Engin Polat, “Lise mezunuyum. Şu an iş yapmıyorum, bir gelirim yok” dedi.

DİLAN POLAT DA EŞİYLE AYNI AÇIKLAMAYI YAPTI

Dilan Polat ise ortaokul mezunu olduğunu söyleyerek işsiz ve gelirinin olmadığını belirtti.

ELEŞTİREL YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Hakim karşısında gelir beyanında bulunan ünlü fenomenlerin bu düşük gelir açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılardan yorumlar gecikmedi. Bazı kişiler “Yalancılar, çıkarsanız bu sözünüzde duracak mısınız?” derken, bazıları ise “Aynen aynen inandık, millet akılsız mı...” demekten kendini alıkoyamadı.