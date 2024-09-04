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CANLI ANLATIM

Beklenen dava başladı! Dilan ve Engin Polat hakim karşısında

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına başlandı. Sonucu merakla beklenen davada sanıklar tek tek savunma yapacak.

Canlı Anlatım Özeti
  • SAVUNMALARI ALINACAK

04.09.2024 10:00

DURUŞMA BAŞLADI

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 28 sanık Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı. 

Beklenen dava başladı! Dilan ve Engin Polat hakim karşısında - 1. Resim

SAVUNMALARI ALINACAK

Tutuklu bulunan Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün duruşma salonunda hazır edildi. Dilan Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu’nun da aralarında bulunduğu tutuksuz diğer sanıklar da duruşmaya katıldı. Sanıkların kimlik tespitinin ardından savunmaları alınacak.

Beklenen dava başladı! Dilan ve Engin Polat hakim karşısında - 2. Resim

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan ön inceleme raporunda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti. Dilan ve Engin Polat’a ait bir medikal şirketin Ankara’da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığı tespit edilmişti.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat ve Engin Polat hakkında ’suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme’, ’suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ’Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ suçlarından toplamda 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. Diğer şüpheliler hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti. Soruşturma kapsamında 5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Dilan Polat 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye edilmişti.

Yer: İstanbul

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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