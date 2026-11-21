ABD'de UFO belgelerinin ardından bu kez yıllardır varlığı tartışılan "Koca Ayak" hakkındaki devlet kayıtları kamuoyuna açıldı. ABD Orman Hizmetleri'nin yayımladığı ve 1941 yılına kadar uzanan belgelerde, gizemli ayak izlerinden ormanda görüldüğü öne sürülen tüylü yaratıklara kadar çok sayıda tanık ifadesi ve soruşturma kaydı yer aldı.

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Kuzey Amerika'nın ormanlarında yaşadığı öne sürülen ve onlarca yıldır varlığı tartışılan "Koca Ayak" hakkında ABD'nin devlet arşivlerinde saklanan tarihi kayıtlar gün yüzüne çıktı.

Trump yönetimi döneminde UFO belgelerinin ardından bu kez gizemli yaratığa ilişkin resmi soruşturma dosyaları kamuoyunun erişimine açıldı.

1941 YILINA KADAR UZANAN BELGELERDE NELER VAR?

Yayımlanan belgelerden biri, 18 Haziran 1982 tarihini taşıyor. Daktiloyla hazırlanan dosyada, Washington eyaletindeki Umatilla Ulusal Ormanı'nda Koca Ayak'a ait olduğu öne sürülen ayak izlerinin fotoğrafları, ölçümleri ve uzmanların inceleme notları bulunuyor.

Dönemin orman korucusu Paul Freeman tarafından keşfedildiği öne sürülen izleri inceleyen yaban hayatı biyoloğu, izlerin sahte olması halinde bile bunları hazırlayan kişinin büyük çaba harcamış olması gerektiğini kaydetti.

Biyolog, dosyadaki değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"İzler sahteyse, birileri bunları hazırlamak için büyük çaba harcamış ve ayrıntılara önem vermiş olmalı. Ayaktaki baskı izlerini taklit etmek oldukça zor olmalı. Son derece doğal görünüyorlar."

İncelemeler sonucunda izlerin Koca Ayak'a ait olduğu doğrulanamadı. Ancak Washington Eyalet Üniversitesi'nin merhum antropoloji profesörü Grover Krantz, ayak izlerindeki deri çizgilerinin taklit edilmesinin mümkün olmadığını savunmuştu.

ABD Orman Hizmetleri, 1941 yılına kadar uzanan üç arşiv belgesini 15 Ekim'de yayımladı.

AVCILARIN VURDUĞU GEYİĞİ ALIP GÖTÜRDÜĞÜ İDDİASI

Arşivden çıkan bir diğer belge ise 1941 yılında Montana eyaletinin Petty Creek bölgesinde yaşandığı öne sürülen gizemli bir karşılaşmayı konu alıyor.

Belgedeki tanık anlatımına göre, bir grup avcının vurduğu geyik, iki ayağı üzerinde yürüdüğü öne sürülen bir yaratık tarafından götürüldü.

Yaratığın ormanda bıraktığı ayak izlerini takip eden avcılar, izlerin yaklaşık 90 santimetre yüksekliğindeki bir kütüğün üzerinden geçtiğini fark edince takibi bıraktı.

Avcıların yaşadıkları olayın ardından, "Her neyse, ne olduğunu bilmediğimiz bu şeyin peşine düşmek için pek de hevesli değildik" ifadelerini kullandığı kayıtlara geçti.

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PENTAGON'UN BELGELERİNDE DE GİZEMLİ YARATIKLAR VAR

Trump yönetiminin UFO belgelerini kamuoyuna açma programı kapsamında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da Utah eyaletindeki bir çiftlikte bildirilen sıra dışı olaylara ilişkin 2010 tarihli soruşturma kayıtlarını yayımlamıştı.

Belgelerde, iki ayak üzerinde yürüyen ve boyları 1,80 metreyi aşan köpek benzeri yaratıklara ilişkin tanık ifadeleri bulunuyordu.

Ancak incelemeler sırasında çiftlikten toplanan kıl örneklerinin köpeklere ve bir rakuna ait olduğu ortaya çıkmıştı.

ABD ORMAN HİZMETLERİ KURUMUNDAN AÇIKLAMA

ABD Orman Hizmetleri, tarihi belgeleri yayımlamanın yanı sıra Kaliforniya'daki Stanislaus Ulusal Ormanı'nda Koca Ayak konulu bir etkinlik de düzenledi.

Etkinlikte konuşan kurum çalışanı Kathy Marquez, yaratığa ilişkin tanık anlatımlarını şöyle aktardı:

"Kötü kokuyor, çığlık atıyor, uluyor, ağaçlara vurarak ses çıkarıyor ve ıslık çalıyor. Küçüğünden büyüğüne, dişisinden erkeğine her boyutta görüldü."

Orman arkeoloğu Kathy Strain ise Batı Sierra Nevada'daki görev bölgesinde yıllar içerisinde 65 gözlem vakasının kayıtlara geçtiğini söyledi.

Marquez, kurumun yaklaşımına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Orman yönetimi Koca Ayak'ın varlığını doğrulayamaz veya reddedemezken, onun kültürel etkisini, kabile efsanelerindeki yerini ve Stanislaus üzerindeki önemini kabul ediyoruz."

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KOCA AYAK GERÇEKTEN VAR MI?

Kuzey Amerika'nın ormanlık bölgelerinde yaşadığı öne sürülen, iki ayak üzerinde yürüyen ve vücudu yoğun kıllarla kaplı insansı yaratık, ABD'de "Bigfoot" veya "Sasquatch" isimleriyle biliniyor.

Yüzyıllardır anlatılan hikayelere, çok sayıda tanık ifadesine, fotoğrafa ve video kaydına rağmen yaratığın varlığı bilimsel olarak kanıtlanmış değil.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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