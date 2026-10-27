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Pentagon'dan gizemli çiftlik dosyası! Tanıklar iki ayaklı yaratıkları anlattı

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Pentagon'dan gizemli çiftlik dosyası! Tanıklar iki ayaklı yaratıkları anlattı
Başlık ResmiPentagondan gizemli çiftlik dosyası! Tanıklar iki ayaklı yaratıkları anlattı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2010 yılında Utah eyaletinde görüldüğü iddia edilen gizemli yaratıklara ilişkin UFO dosyalarını kamuoyuna açtı. Belgelerde iki ayak üzerinde koşan köpek benzeri varlıklar, başka bir dünyaya açıldığı öne sürülen geçit ve tanıkların çizimleri yer aldı.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), tanımlanamayan anormal fenomenlere (UAP) ilişkin yeni belgeleri kamuoyuna açtı.

Açıklanan belgelerde, 2010 yılında ABD'nin Utah eyaletindeki Skinwalker Çiftliği'nde yaşandığı iddia edilen sıra dışı olaylara ilişkin soruşturma kayıtları paylaşıldı.

Pentagondan gizemli çiftlik dosyası! Tanıklar iki ayaklı yaratıkları anlattı
Başlık ResmiPentagondan gizemli çiftlik dosyası! Tanıklar iki ayaklı yaratıkları anlattı

KAYITLARDA NELER VAR?

Utah eyaletindeki Fort Duchesne yakınlarında bulunan Skinwalker Çiftliği'ne ilişkin kayıtlarda, bölgede görüldüğü öne sürülen gizemli ışıklar ve sıra dışı yaratıklara dair tanık ifadeleri bulunuyor.

2010 yılında yürütülen soruşturma kapsamında 25 kişiyle görüşüldü. Tanıklar, iki ayak üzerinde koşan köpek benzeri yaratıklar, dev kuşlar, küçük tüylü varlıklar ve karanlık gölge şeklindeki figürler gördüklerini iddia etti.

Bazı tanıklar ise yaklaşık iki metre boyunda, yüksek hızla hareket eden köpek benzeri bir yaratık gördüklerini ileri sürdü.

İfadelerde ayrıca yaklaşık 2,4 metre uzunluğunda dev bir kurtçuğun görüldüğü iddiası da bulunuyor.

Pentagon'dan gizemli çiftlik dosyası! Tanıklar iki ayaklı yaratıkları anlattı
Başlık ResmiPentagon'dan gizemli çiftlik dosyası! Tanıklar iki ayaklı yaratıkları anlattı

BAŞKA BİR DÜNYAYA AÇILAN GEÇİT İDDİASI

Dosyalardaki en sıra dışı anlatımlardan biri de çiftlikte görüldüğü öne sürülen gizemli bir yapıya ilişkin.

Bir tanık, su yüzeyi gibi dalgalanan, şeffaf ve sabit bir yapı gördüğünü iddia etti.

Söz konusu yapının başka bir dünyaya açılan geçit olabileceği öne sürüldü.

Pentagon'dan gizemli çiftlik dosyası! Tanıklar iki ayaklı yaratıkları anlattı
Başlık ResmiPentagon'dan gizemli çiftlik dosyası! Tanıklar iki ayaklı yaratıkları anlattı

YARATIKLARDAN KALDIĞI İDDİA EDİLEN TÜYLER İNCELENDİ

Soruşturma sırasında Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS) adlı özel araştırma şirketi de bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Araştırmacılar, bir tanığın köpeğinin gizemli bir yaratığı kovaladığını söylediği bölgede dört saç veya tüy örneği topladı.

Laboratuvar analizlerinde örneklerin üçünün köpeğe, birinin ise rakuna ait olduğu tespit edildi.

PENTAGON YARATIKLARIN VARLIĞINI DOĞRULAMADI

Kamuoyuna açılan belgeler, yıllar önce kaydedilen tanık anlatımlarını ve bunlara ilişkin araştırmaları içeriyor.

Ancak dosyalarda uzaylı yaşamına, doğaüstü varlıklara veya başka dünyalara açılan geçitlere ilişkin doğrulanmış bir bulgu bulunmuyor.

Pentagon'un yayımladığı kayıtlar, iddiaların araştırıldığını gösterse de anlatılan olayların gerçekten yaşandığını kanıtlamıyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: HABER MERKEZİ
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