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Haberler > Magazin > Candan kardeşler hakim karşısında! Gözyaşları içerisinde kardeşine seslendi! Sözleri dikkat çekti

Candan kardeşler hakim karşısında! Gözyaşları içerisinde kardeşine seslendi! Sözleri dikkat çekti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bahar Candan ve Nihal Candan "Kara para aklama" ve "Suç örgütüne üye olma" suçlamasıyla bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Alisya Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan olarak bilinen Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi isteniyor. Nihal Candan duruşma salonunda kardeşi Bahar Candan'a “Her şey çok güzel olacak hep yanında olacağız. Çok dua ettim sana” dedi.

Bir moda yarışması programıyla adını duyuran sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler 16 Kasım 2023 tarihinde "Kara para aklama" ve "Suç örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor! Nihal Candan'ın kombini dikkat çekti - 1. Resim

Cezaevinde 37 kiloya düşen Nihal Candan yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye olup tutuksuz yargılanıyordu. Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından haklarında soruşturma başlatılan ve Alisya Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen davanın görülmesine bugün başlandı.

Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor! Nihal Candan'ın kombini dikkat çekti - 1. Resim

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada örgüt yöneticisi olmakla suçlanan Onur Apaydın SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Tutuklu sanık Bahar Candan ile tutuksuz sanık Nihal Candan ve diğer bir kısım sanıklar ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Kimlik tespitleri ile başlayan duruşma esnasında Nihal Candan ağlayarak kardeşine seslendi ve “Dinle, soruları dinle sadece. Herkes seninle. Her şey çok güzel olacak hep yanında olacağız. Çok dua ettim sana. Gökyüzü beyazdır sen de beyazsın. Hep sana enerji gönderdik” dedi. 2 kardeş ardından duruşmada nefes egzersizi ve elleri ile birbirlerine kalp işareti yaptı.

Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor! Nihal Candan'ın kombini dikkat çekti - 3. Resim

Alisya Bahar Candan kimlik tespitleri esnasında sosyal medya işleri ile uğraştığını ve aylık gelirinin aylık 60 bin TL ile 100 bin TL arasında değiştiğini söyledi. Gülnihal Çiçek ise evli olduğunu ve avukat olduğunu söyledi. Stajının iptal edildiğini söyleyen Nihal Candan adıyla tanınan Gülnihal Çiçek, aylık gelirinin bulunmadığını beyan etti.

Duruşma hakimin iddianameyi okumasıyla sürüyor. İddianamenin okunmasının ardından duruşmada sanıkların savunmasının alınmasına geçilmesi bekleniyor.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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