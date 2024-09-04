Turbo Turabi sürpriz yarışmayla dönüyor! Acun Ilıcalı'nın tepkisi merak konusu oldu

Survivor’da yarıştığı dönemde yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla gündemden düşmeyen Turabi Çamkıran bu kez son paylaşımı ile gündeme geldi. Ünlü isim Almanya'da bir yarışma programına katıldığını duyurarak rakiplerine meydan okudu. Acun Ilıcalı'nın ise bu konuda tepkisinin ne olacağı merak konusu oldu.

Survivor'da tam 2 kere şampiyon olan Turbo Turabi bir ilke imza atmıştı. Survivor’da yarıştığı dönemde paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyordu.

Turbo Turabi, Survivor Türkiye dışında yurt dışında da pek çok yarışma programında şampiyonluk elde etti. Son dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü isim bu kez son paylaşımı ile gündeme geldi.

Emekli olmaya karar verdiğini açıklamasının ardından Almanya'da bir yarışma programından teklif aldığını belirten Turabi, "Şampiyon olamazsın diyenler, don't muhattap" diyerek rakiplerine meydan okudu.

Turabi, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

“Tam emekli olmaya karar vermiştim, yine efsane ve de yepyeni bir yarışmadan teklif geldi. Almanya’nın en iyi kanallarından bir tanesinde, tüm dünyada ses getiren büyük bir organizasyonda büyük ödül için yarışacağım. Öncelikle yurtdışındaki vatandaşlarımıza canı gönülden selamlar iletiyorum. Sevenlerim için iyi haberlerim var. Türkiye’yi fethettim."

Acun Ilıcalı'nın bu konuda tepkisinin ne olacağı sosyal medyada merak konusu oldu. Sosyal medyada "Acun Ilıcalı ne der?", "Acun Abi duydu mu acaba?" gibi yorumlar yapıldı.