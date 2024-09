Kenan İmirzalıoğlu'na iddialı diziden dev teklif!

Ay Yapım’ın yeni sezon için NOW'a çekeceği “İşgal Günlerinde Aşk” dizisinin hazırlıkları sürüyor. Dev bütçeli dönem dizi için Kenan İmirzalıoğlu’na teklif gittiği iddia edildi. İmirzalıoğlu eğer teklifi kabul ederse 1918 yılıyla başlayan dizide Ekrem Binbaşı’yı oynayacak.

Yeni sezonda ekranlara gelecek diziler sık sık gündeme geliyor. Bunlar arasında “İşgal Günlerinde Aşk” dizisi de yer aldı. Ay Yapım’ın çektiği diziyi Nadim Güç yönetecek.

İddiaya göre, dev bütçeli dönem dizisi için ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasını Oktay Kaynarca’ya devreden Kenan İmirzalıoğlu’na teklif gitti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İmirzalıoğlu eğer teklifi kabul ederse 1918 yılıyla başlayan dizide Ekrem Binbaşı’yı oynayacak. Dizinin kadın başrolü için ise Hilal Altınbilek’e teklif gittiği iddia edildi.

KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?

1 Kenan İmirzalıoğlu; oyuncu, sunucu ve eski mankendir. 8 Haziran 1974 tarihinde Ankara'nın Balâ ilçesine bağlı Üçem köyünde doğdu. Ancak nüfus kaydında 10 Nisan 1974 yazmaktadır. Ailesinin soyu Bozulus Türkmenleri'nin Tabanlı aşiretine dayanır. 1997 yılında 10. Best Model of the World (Dünyanın En İyi Mankeni) yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve birinci oldu. Dizi ve sinema oyunculuğu yaptı.