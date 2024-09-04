Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > AYM'nin gündeminde sahipsiz köpekler var! Yasal düzenlemenin 16 maddesi için başvurulmuştu

AYM'nin gündeminde sahipsiz köpekler var! Yasal düzenlemenin 16 maddesi için başvurulmuştu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

7'den 70'e birçok vatandaşın ölümüne neden olan sahipsiz köpekler için yapılan yasal düzenleme yeniden gündeme geldi. 17 maddenin şikayetçi olunan 16 maddesi AYM tarafından ele alınacak.

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen sahipsiz köpeklerin vahşetine karşı hazırlanan yasal düzenleme AYM'de de görüşülecek.

Anayasa Mahkemesi, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davada ilk incelemesini yarın yapacak.

AYM'nin gündeminde sahipsiz köpekler var! Yasal düzenlemenin 16 maddesi için başvurulmuştu - 1. Resim

AYM BAŞIBOŞ KÖPEKLER İÇİN TOPLANACAK

Yüksek Mahkeme, Resmi Gazete'nin 2 Ağustos'taki sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yasaya ilişkin, CHP'nin 15 Ağustos'taki başvurusu üzerine açılan iptal davasını, yarınki Genel Kurul gündemine aldı.

AYM, yarın yapacağı toplantıda, davayla ilgili ilk incelemesini yapacak. Başvuruda bir eksiklik saptanmazsa dava daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülecek.

Yürürlüğün durdurulması talebine ilişkin yarınki toplantıda da karar verebilecek olan Yüksek Mahkeme, bu talebi esas aşamasında da karara bağlayabilecek.

AYM'nin gündeminde sahipsiz köpekler var! Yasal düzenlemenin 16 maddesi için başvurulmuştu - 2. Resim

17 MADDENİN 16'SINA KARŞI AYM'YE BAŞVURULDU

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından CHP, yasanın 17 maddesinden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması adına AYM'ye başvurmuştu.

Başvuru sonrası Yüksek Mahkeme önünde basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, iptalini istedikleri maddelerin hayvan haklarına, kamu yararına, devletin temel amaç ve görevlerine, hayat hakkına, çevre hakkına, tabiat varlıklarının korunması esasına ve uluslararası anlaşmaların iç hukuka etkisine tümüyle aykırı olarak düzenlendiğini savunmuştu.

AYM'nin gündeminde sahipsiz köpekler var! Yasal düzenlemenin 16 maddesi için başvurulmuştu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kenan İmirzalıoğlu'na iddialı diziden dev teklif!Palamut akın etti! 4 günde 100 ton yakaladılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Palamut akın etti! 4 günde 100 ton yakaladılar - GündemPalamut akın etti! 4 günde 100 ton yakaladılarAmasya'da korkutan deprem! Haberi Kandilli duyurdu - GündemAmasya'da korkutan deprem! Haberi Kandilli duyurduDışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu Mısır hakkındaki açıklamalarına sert tepki: Yalanlarını sürdürüyor - GündemNetanyahu'nun iddialarına sert tepki: Yalanlarını sürdürüyorTokat'ta kaldırımda yürüyen kadına araba çarptı! - GündemKaldırımda yürüyen kadına araba çarptı!Kremlin'den açıklama geldi: Türkiye, BRICS'e tam üyelik için başvurdu - GündemTürkiye, BRICS'e başvurdu mu?FETÖ'nün hazinesini arıyorlar! Mezarlığa dadandılar - Gündem6 milyon dolar ve 6 kilo altın...
Sonraki Haber Yükleniyor...