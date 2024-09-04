AYM'nin gündeminde sahipsiz köpekler var! Yasal düzenlemenin 16 maddesi için başvurulmuştu

7'den 70'e birçok vatandaşın ölümüne neden olan sahipsiz köpekler için yapılan yasal düzenleme yeniden gündeme geldi. 17 maddenin şikayetçi olunan 16 maddesi AYM tarafından ele alınacak.

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen sahipsiz köpeklerin vahşetine karşı hazırlanan yasal düzenleme AYM'de de görüşülecek.

Anayasa Mahkemesi, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davada ilk incelemesini yarın yapacak.

AYM BAŞIBOŞ KÖPEKLER İÇİN TOPLANACAK

Yüksek Mahkeme, Resmi Gazete'nin 2 Ağustos'taki sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yasaya ilişkin, CHP'nin 15 Ağustos'taki başvurusu üzerine açılan iptal davasını, yarınki Genel Kurul gündemine aldı.

AYM, yarın yapacağı toplantıda, davayla ilgili ilk incelemesini yapacak. Başvuruda bir eksiklik saptanmazsa dava daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülecek.

Yürürlüğün durdurulması talebine ilişkin yarınki toplantıda da karar verebilecek olan Yüksek Mahkeme, bu talebi esas aşamasında da karara bağlayabilecek.

17 MADDENİN 16'SINA KARŞI AYM'YE BAŞVURULDU

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından CHP, yasanın 17 maddesinden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması adına AYM'ye başvurmuştu.

Başvuru sonrası Yüksek Mahkeme önünde basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, iptalini istedikleri maddelerin hayvan haklarına, kamu yararına, devletin temel amaç ve görevlerine, hayat hakkına, çevre hakkına, tabiat varlıklarının korunması esasına ve uluslararası anlaşmaların iç hukuka etkisine tümüyle aykırı olarak düzenlendiğini savunmuştu.