İstanbul'da sahipsiz sokak köpeği vahşeti! Engelli adamı paramparça ettiler

İstanbul’da zihinsel engelli adama sokak köpekleri saldırdı. Köpeklerin saldırısına uğrayan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Fatih’te sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan zihinsel engelli şahıs hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu’ndan kardeşinin cenazesini teslim alan Burhan Özçelik, “5-6 tane köpeğin saldırısına uğruyor. Boğazı ve kafası parçalanıyor. Vücudunda elbise bile kalmamış. Bundan yaklaşık 1 ay kadar önce amca çocuklarına da aynı köpekler saldırmıştı. O olaydan 2 hafta sonra başka bir kıza saldırmışlar. Yani birden fazla olay aynı yerde, aynı köpekler tarafından oluyor” dedi.

Olay, saat 04.40 sıralarında İstanbul’un Fatih ilçesi Sümbül Efendi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayhan Özçelik (40) boş arazide yürüdüğü sırada çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Özçelik’i gören belediye çalışanları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Boyun ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Özçelik, kaldırıldığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özçelik’in cenazesi, hastanede yapılan işlemlerin ardından Bahçelievler’de bulunan Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından Özçelik’in cenazesi ailesi tarafından teslim alındı.

Ayhan Özçelik’in ağabeyi Burhan Özçelik, polise verdiği ifadede kardeşinin zihinsel engelli olduğunu ve Silivrikapı Mahallesi'ndeki kız kardeşini ara ara ziyaret ettiğini, muhtemelen eve dönerken olayın yaşanmış olduğunu söyledi. Adli Tıp Kurumu’ndan kardeşinin cenazesini teslim alan Özçelik, “Kardeşim dün saat 5-6 civarında Silivrikapı’ya gidiyor. Orada akrabalarımız var; kız kardeşlerim falan hepsi oradalar. Büyük ihtimalle akşam orada kalıyor. Akli dengesi bazen yerinde olmuyor. Oradan geçerken 5-6 tane köpeğin saldırısına uğruyor. Boğazı ve kafası parçalanıyor. Vücudunda elbise bile kalmamış. Bundan yaklaşık 1 ay kadar önce amca çocuklarına da aynı köpekler saldırmıştı. O olaydan 2 hafta sonra başka bir kıza saldırmışlar. Yani birden fazla olay aynı yerde, aynı köpekler tarafından oluyor. Gece saat 5 gibi çöpçüler oradan geçerken ses duyuyorlar. Sesin geldiği yere giderken köpekler onlara da saldırıyor, yaklaşamıyorlar. İnşaat alanından aldıkları sopalarla köpekleri kovalıyorlar. Ambulansı çağırıyorlar. Oradaki çöpçüler tanıdık. Kardeşimin fotoğrafını çekip amca çocuklarına yolluyorlar, onlar da bize atıyor. Fotoğrafı görünce hemen hastaneye gittik. Zaten saat 2-3 gibi vefat ettiğini öğrendik. Köpeklerin patileri kardeşimin üstündeymiş, orada başında bekliyorlarmış. Çöpçüler kardeşime yardım etmeye çalışırken onlara da saldırmış köpekler. Çöpçüler olmasa sabaha kadar kardeşimi yiyeceklerdi ve kardeşim bu sırada hala hayattaydı. Çöpçülerin attığı videoda ağzı kıpırdıyor. Hastanede kan kaybından hayatını kaybetti” dedi.

Özçelik'in son görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.