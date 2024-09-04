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Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu Mısır hakkındaki açıklamalarına sert tepki: Yalanlarını sürdürüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dışişleri Bakanlığı&#039;ndan Netanyahu Mısır hakkındaki açıklamalarına sert tepki: Yalanlarını sürdürüyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Mısır hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Philadelphi koridorundaki İsrail askeri mevcudiyetini sürdürmek amacıyla Mısır Arap Cumhuriyeti’ne yönelik iddiaları kabul edilemezdir" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Mısır Arap Cumhuriyeti'ne yönelik iddiaları hakkında açıklama yaptı.

İsrail'in gerçekleri manipüle etmeye çalıştığı belirtilirken, "İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze’de işlediği suçları örtbas etmek ve ateşkes görüşmelerinin sonuca ulaşmasını engellemek amacıyla kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yalanlarını sürdürmektedir." denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Netanyahu’nun son olarak Philadelphi koridorundaki İsrail askeri mevcudiyetini sürdürmek amacıyla Mısır Arap Cumhuriyeti’ne yönelik iddiaları kabul edilemezdir. Mısır Arap Cumhuriyeti’nin, Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi ve milyonlarca Filistinli kardeşimize yardım eli uzatılabilmesi için sürdürdüğü arabuluculuk çabalarını destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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