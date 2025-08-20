Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Magazin > Melih Çardak'ın son hali görenleri şaşırttı! Sosyal medyada yorum yağdı: "Yaşlanmış"

Melih Çardak'ın son hali görenleri şaşırttı! Sosyal medyada yorum yağdı: "Yaşlanmış"

- Güncelleme:
‘Cennet Mahallesi’nde canlandırdığı ‘Minibüsçü Rüstem’ karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Melih Çardak’ın son hali, hayranlarını şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncuya sosyal medyada yorum yağdı.

Bir dönemin fenomen dizilerinden olan “Cennet Mahallesi”, 2004-2007 yılları arasında ekrana gelmişti.

Dizinin kadrosunda Müjdat Gezen, Melek Baykal, Alişan, Çağla Şıkel ve Zeki Alasya gibi usta isimler yer alıyordu.

TAKİPÇİLERİ SON HALLİNE YORUM YAĞDIRDI

Dizide dikkat çeken isimlerden biri de minibüsçü ‘Rüstem’i canlandıran Melih Çardak oldu. Usta oyuncu performansıyla hafızalara kazınmış ve dizinin en sevilen karakterlerinden biri olmuştu.

Yıllar sonra ünlü oyuncunun son hali sosyal medyada gündeme geldi. Bir Instagram sayfasında paylaşılan fotoğrafı kısa sürede büyük ilgi görürken, hayranları “Yaşlanmış”, “Bayağıdır görmüyordum”, “Hiç değişmemiş” gibi yorumlar yaptı.

