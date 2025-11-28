Dizi ve film sektöründe stedicam operatörü olarak görev yapan Ömer Belli’nin Boğaz Köprüsü’nden atladığı iddiası üzerine başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Olay sonrası meslek birliklerinden yapılan açıklamalarda Belli’nin henüz bulunmadığı ve ölüm haberlerinin doğrulanmadığı bildirildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi, film ve reklam sektöründe görev alan stedicam operatörü Ömer Belli ile ilgili olarak Boğaz Köprüsü üzerinde gerçekleşen olayın ardından arama çalışmaları sürüyor. İlk bilgilere göre Belli’nin önceki gece köprüde araçtan indikten sonra kendini aşağı bıraktığı öğrenildi.

ÖMER BELLİ KİMDİR?

Ömer Belli, Türkiye’de birçok dizi, film ve reklam projesinde stedicam operatörü olarak görev yapan bir kameramandır. “Kadın” dizisinin kamera ekibinde bulunan Belli, hareketli kamera sahnelerindeki çalışmalarıyla tanınıyordu. Son olarak “On Bin Adım” dizisinde stedicam operatörü olarak görev aldığı biliniyor.

Belli’nin sektörde uzun yıllardır aktif olarak çalıştığı ve farklı yapımların kamera arkasında yer aldığı belirtiliyor.

ÖMER BELLİ BULUNDU MU?

Ömer Belli’nin Boğaz Köprüsü’nden atladığı iddiası üzerine başlatılan arama faaliyetleri devam ediyor. Deniz polisi ve ilgili ekiplerin bölgede tarama çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı. Şu ana kadar Belli’ye ulaşıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Steadicam Operatörleri Birliği tarafından yapılan açıklamada, “Değerli Meslektaşımız Ömer Belli ile ilgili sosyal medyada yapılan başsağlığı içerikli paylaşımlar üzerine açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur. Ölümü resmi olarak doğrulanmamıştır ve kendisine hâlen ulaşılamamıştır. Bu tür paylaşımlar; ailesi ve yakınları için acıyı büyütmekte, belirsizlik sürecini daha da ağırlaştırmakta, yanlış bilginin yayılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle hep birlikte doğrulanmamış bilgi yaymaktan kaçınmaya ve bu süreçte aileye saygılı, duyarlı davranmaya davet ediyoruz. Lütfen; Başsağlığı mesajı paylaşmayalım, kesinleşmemiş haberleri yaymayalım, Ailenin açıklamalarını bekleyelim. Dileğimiz, meslektaşımızın bir an önce sağ salim bulunmasıdır. Dayanışma ve anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

