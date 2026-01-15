Kaydet

Sakarya’nın Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir şarküteri ve fırın işletmesi, piyasada 20 liradan satılan 270 gramlık standart ekmeğin fiyatını 12,5 liraya düşürerek örnek bir kampanya başlattı. Şarküteri işletmecisi Furkan Güllü ve fırıncı Burak Aktürk’ün iş birliğiyle hayata geçen uygulama kapsamında, vatandaşlar bayat ekmek fiyatına sıcak ve taze ekmeğe ulaşma imkanı buldu. Gramaj ve kaliteden ödün vermeden kar marjlarını düşürdüklerini belirten esnaflar, temel amaçlarının halkın bütçesine katkıda bulunmak olduğunu ifade etti. Başka mahallelerden dahi yoğun ilginin gösterildiği bu indirimli satışlar bakkal ve market noktalarında da kontrollü şekilde sürdürülürken, mahalle sakinleri esnafın bu duyarlı yaklaşımını memnuniyetle karşıladı.

