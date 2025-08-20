Kendini oğluna adamış, tası tarağı toplayıp gitmişti! Ünlü spiker Sonay Dikkaya son haliyle ortaya çıktı

Sonay Dikkaya, Türkiye’de haber spikerliği dendiğinde akla gelen en tanınmış isimlerden biri… Medya kariyerine 1997 yılında Kanal 4'te haber spikerliği yaparak başladı. Ardından Kanal E ve NTV'de görev aldı. 2002 yılında Fatih Altaylı'nın ekibine katılarak Kanal D'de Ana Haber Bülteni'ni sundu. 2005 yılında tekrar NTV'ye dönerek gece haberlerini sunmaya başladı. Ancak 2016'da NTV'deki görevinden ayrıldı.

20 yılı aşkın süredir televizyon ekranlarında yer alan ve uzun yıllar ana haber bülteni ile gece haberlerini sunan Dikkaya, otizmli oğlunun daha iyi bir eğitim alabilmesi için ABD’ye taşınmıştı. Ünlü isim ALS hastalığı nedeniyle ağabeyini kaybedince, annesi de yaşlanınca Türkiye’ye dönme kararı aldı.

OTİZMLİ OĞLU İÇİN AMERİKA’YA YERLEŞTİ: O BANA BİR HEDİYE

2003 yılında müzisyen Ufuk Yıldırım ile evlenen Dikkaya’nın bu evliliğinden Yiğit Şan adında bir oğlu dünyaya geldi. Ancak çift, 2009 yılında yollarını ayırdı. Oğlu Şan’a otizm teşhisi konulunca, Dikkaya 2016 yılında onun daha iyi eğitim alabilmesi için Amerika’ya taşındı. Ünlü isim daha önce verdiği bir röportajda “Şan’ın otizmini kabullenişim Amerika’ya gittiğim ilk yıllar oldu. Bugün geldiğim noktada tüm samimiyetimle onun bana bir hediye olduğunu düşünüyorum” diye belirtmişti.

EN BÜYÜK KIRGINLIĞINI AÇIKLADI

Şimdilerde hayatını Türkiye’de devam ettiren Sonay Dikkaya, katıldığı bir yayında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Eşi Ufuk Yıldırım ile ilgili de konuşan eski spiker evliliklerinde mutluluğu bulamadıklarını, en büyük kırgınlığının ise oğulları Şan’a karşı gösterilen ilgisizlik olduğunu dile getirdi.

“BEN ÇOK YORGUN BİR ANNEYİM…”

Evlilik sona erdikten sonra tüm sorumluluğun kendisine kaldığını dile getiren Dikkaya, “Şan babasına çok düşkündü ama ayrı düştüler. Babası kendi hayatını tercih etti. Bana göre çok az ilgiliydi. Ne maddi ne manevi destek alabildim. Ben çok yorgun bir anneyim, 18 senem oğlumla tek başıma geçti” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

