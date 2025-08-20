Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Provokatif sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık’a büyük şok! Hesabı kapatıldı

Sosyal medyada yasa dışı bahis reklamı yapan hesaplar mercek altına alındı. Bu kapsamda 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabı kapatıldı. O isimler arasında çektiği videolarla tepki çeken sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık’ta yer aldı.

Yasa dışı bahis ve kumar reklamlarıyla kararlı bir mücadele sürüyor… Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği duyuruldu.

Engellenen hesaplar arasında provokatif sokak röportajlarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık da yer aldı.

MURAT ÖVÜÇ VE MERT SARIÇ'IN DA HESABI KAPATILDI

Kocabıyık’ın yaklaşık 500 bin takipçili hesabı kapatılırken, profilde yapılan açıklamada erişim engeli talebinin BTK tarafından iletildiği belirtildi.

Listede ayrıca çektiği videolarla sık sık tepki çeken Murat Övüç ve YouTuber Mert Sarıç’ın hesapları da bulunuyor.

 

