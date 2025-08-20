Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şarkıcı Funda Arar imaj değişikliği yaptı! Son haliyle ağızları açık bıraktı

Şarkıcı Funda Arar imaj değişikliği yaptı! Son haliyle ağızları açık bıraktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şarkıcı Funda Arar imaj değişikliği yaptı! Son haliyle ağızları açık bıraktı
Funda Arar, Müzisyen, Ünlü, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Seslendirdiği şarkılarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Funda Arar imaj değişikliği yaptı. Saçlarını sarıya boyatan şarkıcı, kestirdiği kahkülleriyle dikkat çekti. Takipçileri yorum yağdırdı.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Funda Arar, son günlerde yalnızca şarkılarıyla değil, yeni imajıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Şarkıcı Funda Arar imaj değişikliği yaptı! Değişimiyle ağızları açık bıraktı - 1. Resim

2000 yılında çıkardığı “Sevgilerde” albümüyle müzik yolculuğuna başlayan sanatçı, 2003’te Tarkan’ın da imzasını taşıyan “Seni Düşünürüm” şarkısıyla büyük bir çıkış yakalamıştı.

Şarkıcı Funda Arar imaj değişikliği yaptı! Değişimiyle ağızları açık bıraktı - 2. Resim

Şimdilerde ise platin sarısı saçları ve kestirdiği kahkülleriyle gündeme gelen Arar, sosyal medyada hayranlarından “günden güne gençleşiyor” yorumları alıyor.

Şarkıcı Funda Arar imaj değişikliği yaptı! Değişimiyle ağızları açık bıraktı - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

