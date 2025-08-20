Şarkıcı Funda Arar imaj değişikliği yaptı! Son haliyle ağızları açık bıraktı
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Seslendirdiği şarkılarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Funda Arar imaj değişikliği yaptı. Saçlarını sarıya boyatan şarkıcı, kestirdiği kahkülleriyle dikkat çekti. Takipçileri yorum yağdırdı.
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Funda Arar, son günlerde yalnızca şarkılarıyla değil, yeni imajıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
2000 yılında çıkardığı “Sevgilerde” albümüyle müzik yolculuğuna başlayan sanatçı, 2003’te Tarkan’ın da imzasını taşıyan “Seni Düşünürüm” şarkısıyla büyük bir çıkış yakalamıştı.
Şimdilerde ise platin sarısı saçları ve kestirdiği kahkülleriyle gündeme gelen Arar, sosyal medyada hayranlarından “günden güne gençleşiyor” yorumları alıyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız